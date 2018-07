En reunión cumbre, Putin dijo a Trump: "Llegó el momento de hablar en detalle sobre nuestras relaciones bilaterales"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, quiere conversar con su homólogo estadounidense Donald Trump ampliamente sobre las relaciones entre sus respectivos países, según dijo al inicio de la primera cumbre bilateral de ambos en Helsinki.



Putin comentó que están continuamente en contacto y se han reunido ya en conferencias internacionales, pero "ha llegado el momento de hablar en detalle sobre nuestras relaciones bilaterales y sobre puntos dolorosos en el mundo. De ellos hay muchos". Por su parte, Trump subrayó: "El mundo quiere que nos entendamos".



En las conversaciones en la capital de Finlandia se hablará entre otros de armas nucleares, de temas comerciales y de la relación con China, dijo el presidente estadounidense. Rusia y Estados Unidos tienen el 90 por ciento del arsenal nuclear en el mundo. "Eso no es bueno, eso es malo", dijo.



Tan sólo unas horas antes del encuentro, el mandatario estadounidense calificó las relaciones entre ambos países de históricamente malas. "Nuestra relación con Rusia NUNCA fue tan mala gracias a muchos años de tontería y estupidez estadounidense y ahora por la manipulada caza de brujas", escribió Trump en Twitter.



Los servicios secretos estadounidenses acusan a Rusia de un ataque cibernético durante la campaña presidencial de 2016 con el objetivo de ayudar a Trump y perjudicar a la rival demócrata, Hillary Clinton. Un fiscal especial investiga si hubo contactos secretos al respecto entre miembros del equipo de la campaña de Trump. El mandatario ha calificado esta investigación en varias ocasiones de "caza de brujas".



No obstante, la relación entre ambos mandatario es buena, según el Kremlin. "Se prestan atención uno al otro y pueden conversar bastante bien", dijo Dmitri Peskov, portavoz de Putin, en declaraciones al canal estatal RT horas antes del encuentro. El portavoz señaló que espera que la conversación "al menos" suponga "un pequeño paso" para salir de las actuales relaciones, que son malas.



Con las acusaciones presentadas el viernes por el Departamento de Justicia estadounidene contra 12 miembros del servicio secreto militar ruso GRU, Washington responsabiliza directamente al Gobierno de Putin de los ataques cibernéticos a PCs de miembros del partido Demócrata y de la campaña de Clinton. Los demócratas estadounidenses pidieron que el tema ocupara un lugar destacado en las conversaciones. Pero no está claro que Trump lo vaya a abordar.



Además hoy Trump volvió a acusar a su predecesor Barack Obama de no haber hecho nada contra esos presuntos ciberataques rusos y dijo que el Gobierno de Obama acusó públicamente a Rusia un mes antes de los comicios de estar detrás de los ataques.



El presidente estadounidense y el presidente ruso no hablarán solo sobre la tensa relación entre ambos Gobiernos, sino también sobre otros conflictos internacionales como lo son Ucrania o Siria.



En este último tema lograr un acuerdo será complicado, dijo Peskov, pues las partes difieren sobre Irán. "Sabemos cuál es la posición de Washington sobre Irán. Pero a su vez, Irán es para nosotros un buen socio tanto en las relaciones comerciales como en el diálogo político", añadió. Rusia e Irán son los principales aliados del Gobierno del presidente sirio Bashar al Assad.