El metro de París cambia los nombres de sus estaciones para homenajear a los campeones del mundo

El metro de París homenajeó a los campeones mundiales de fútbol renombrando provisionalmente algunas de sus estaciones para celebrar la victoria francesa en el Mundial de Rusia.



Así, la parada "Notre-Dame-des-Champs" fue rebautizada con el nombre del técnico como "Notre Didier Deschamps" (Nuestro Didier Deschamps).



Otras cinco estaciones fueron renombradas en honor a los protagonistas de la victoria francesa el domingo en la final del Mundial de Rusia 2018 por 4-2 ante Croacia, informó la empresa gestoria del servicio RATP.



La parada dedicada al escritor Victor Hugo se denominará "Victor Hugo Lloris", en referencia al arquero de "Les Bleus" Hugo Lloris. "Charles de Gaulle - Étoile" se transformó en "On a 2 Étoiles" (Tenemos dos estrellas), símbolo de los dos títulos mundiales de Francia.



La estación "Bercy" se llamará "Bercy les Bleus", en un juego de palabras que recuerda al "Merci" con el que los franceses dan las gracias. Otro giro del lenguaje se usa en la parada "Avron", que se convierte en "Nous Avron Gagné", muy similar a "Nous avons gagné" (Hemos ganado).



Por último, "Champs-Élysées - Clemenceau" fue transformada en "Deschamps-Élysées - Clemenceau", en un nuevo homenaje al técnico francés, que se convirtió el domingo en el tercer hombre en la historia en levantar la copa como jugador y como seleccionador.



La estación se ubica justo al lado del bulevar de los Campos Elíseos, donde cientos de miles de personas se reunieron tras la victoria gala para celebrar en la calle.



Por su parte, el metro de Londres hizo algo igual con el seleccionador inglés, Gareth Southgate, al que dedicó durante 24 horas la parada que coincide con su apellido en la Piccadilly Line.



"Gracias, Gareth, por el increíble viaje. Southgate te pertenece", escribió la compañía Transport for London en su Twitter.



Los "Three Lions" llegaron en Rusia por primera vez desde 1990 a unas semifinales de un Mundial, donde cayeron ante Croacia. Finalmente, los ingleses fueron cuartos tras perder también con Bélgica en el partido por el tercer puesto.