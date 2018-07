La Unión Europea pone en jaque a Airbnb

La plataforma Airbnb, dedicada a la oferta de alojamientos, infringe las leyes de consumo de la UE, declaró la Comisión Europea conjuntamente con organizaciones europeas de defensa del consumidor, y alertó a la compañía que podría enfrentarse a multas si no modifica sus términos y condiciones.



Según la Comisión, la política de precios de Airbnb no es lo suficientemente transparente y sus condiciones no garantizan completamente los derechos de los consumidores europeos.



La Comisión dio a la plataforma de plazo hasta finales de agosto para hacer correcciones. En caso de que la respuesta por parte de la empresa estadounidense sea insuficiente, las autoridades competentes en cada país miembro podrán tomar medidas, declaró la institución europea.



"Cada vez más consumidores reservan su alojamiento vacacional online y este sector ofrece a los veraneantes muchas nuevas posibilidades", dijo la comisaria de Justicia, Igualdad de Género y Consumidores, Vera Jourova. "Pero el éxito no puede ser una excusa para no cumplir con la normativa de consumo de la Unión Europea (UE)", declaró.



Los clientes deben comprender fácilmente cuánto tienen pagar por cada servicio, señaló Jourova, y añadió que para ello es necesario establecer reglas justas en caso de cancelaciones por parte de los propietarios. "Espero que Airbnb presente rápido las soluciones apropiadas", destacó la comisaria.



La Comisión y las asociaciones de consumidores pidieron a Airbnb mostrar de antemano el precio total del alquiler, incluyendo las tarifas de servicio, así como identificar claramente si se trata de un propietario particular o profesional, ya que para cada categoría se aplica una normativa distinta.



Además destacó que la web no debe privar a los consumidores del derecho de demandar a sus anfitriones, no puede modificar sus términos y condiciones sin informar previamente y de forma clara a sus usuarios y debe proporcionar un link fácilmente accesible para resolver disputas online, entre otras cosas.



Airbnb se creó en 2008 como una plataforma para ofrecer alojamientos y tiene su sede en San Francisco. Según sus propias informaciones, la plataforma gestiona millones de alojamientos privados y profesionales en 34.000 ciudades de todo el mundo.