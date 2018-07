Tras el Mundial, vuelve el fútbol oficial en Argentina: juega San Lorenzo

Luego de la fiebre (y tristeza) por el Mundial de Rusia 2018, el fútbol argentino retornará cuando San Lorenzo enfrente a Racing de Córdoba por los 32avos de final de la Copa Argentina, en una doble jornada que se abrirá con el duelo entre Agropecuario Argentino -B Nacional- y Luján.



La aparición del "Ciclón" será a partir de las 21:10 en el estadio "Julio Grondona" de Arsenal de Sarandí, con arbitraje de Fernando Echenique, asistido por Diego Romero y Hugo Páez, y con televisación de TyC Sports.



San Lorenzo, que viene de presentar su nueva versión con mismo entrenador, Claudio Biaggio, en Brasil con derrota ante Chapecoense por 2-1, intentará resetear su juego.



Algo mostró entre semana en Chapecó, con más tenencia y una defensa de más altura en el campo de juego, dejando atrás la especulación y el plantarse de contragolpe, como se vio -por necesidad- en la temporada pasada de la Superliga, donde finalizó tercero.



Con la Copa Sudamericana como objetivo internacional (enfrentará a Deportes Temuco de Chile), el "Ciclón" incorporó dos jugadores de jerarquía y recorrido como Pablo Mouche y Ariel Rojas, más una apuesta como Santiago González (ex-Deportivo Maipú).



Como contrapartida, las bajas fueron de experiencia también: Marcos Angeleri, Juan Mercier y Matías Caruzzo, además del retiro del emblema Leandro Romagnoli, quien asumió como manager en reemplazo de Bernardo Romeo.



"Enfrentar a San Lorenzo, para ellos, es importante. Algunos no van a jugar nunca más contra nosotros. Yo jugué en la Liga de Olavarría, de Mercedes y de Venado Tuerto. Y sé que, cuando tocan partidos tan importantes para ellos, son los que tienen que preparar para igualar en lo físico y en lo técnico al rival", indicó Biaggio.



En la misma línea, agregó: "No van a perder nada si no ganan porque son de otra categoría, porque si San Lorenzo gana es lo normal. Eso, la obligación de ganar, puede jugarnos en contra. Tenemos que dar el 100% y saber que no hay ningún partido fácil".



Justamente Racing de Córdoba vive un momento de ebullición por tener enfrente a uno de los grandes del fútbol argentino, por lo que agotó las 2500 localidades disponibles.



Pero claro, tuvieron que esperar casi seis meses para poder ver a su equipo en una competencia oficial...



¿Cómo? El 22 de diciembre del año pasado, cuando Racing le ganó en Salta por penales a Central Norte y conseguió el ascenso al Torneo Federal A, fue su último partido.



Por aquella bendita desorganización de la reestructuración del fútbol argentino que ha dispuesto la AFA, la "Academia" no pudo tener competencia.



"Nuestros jugadores son unos gladiadores y con todo lo que hemos pasado el torneo pasado, se nos ha generado como un traje impermeable que hace que la responsabilidad no nos pese y por eso tenemos personalidad y creemos en nosotros", se ilusionó el entrenador Francisco Silva al referirse al juego con los azulgranas.