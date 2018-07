Alfonsín aseguró que son "cada vez más grandes" las diferencias dentro del radicalismo

El dirigente radical Ricardo Alfonsín aseguró que son "cada vez más grandes" las diferencias entre un sector del partido y quienes apoyan la decisiones del Gobierno nacional.



"Desde siempre hay una diferencia muy grande y son cada vez más marcadas. Algunos creyeron que lo mejor que podía hacer el partido era callarse la boca como si todas las decisiones que se toman fueran del radicalismo", manifestó Alfonsín.



"El partido no es la conducción. Desde la propia conducción de la UCR se trató de bloquear el funcionamiento de la convención, de ocultar las convicciones de la convención", añadió en declaraciones a Radio 10.



Asimismo explicó que el 9 de agosto se lanzará "el espacio de pensamiento alfonsinista" en la provincia de Buenos Aires y que también tendrá réplicas en otras provincias.



"Son hombres y mujeres con los que desde el 2015 hemos venido trabajando preocupados por lo que estaba haciendo el partido. No hay peor ofensa para un partido que desconocer sus ideas", señaló.



"En estos últimos dos año se ha agraviado mucho al partido avalando decisiones que nada tienen que ver con nuestro pensamiento. La sociedad debe saber que no todo el radicalismo piensa así, quiero que se considere al radicalismo como un compañero de ruta", agregó.