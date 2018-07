Fundación Pensar firmó un convenio con el Centro de Estudios Contemporáneos Mundiales de China

La Fundación Pensar y el Centro de Estudios Contemporáneos Mundiales de China (CCCWS, por sus siglas en inglés) firmaron un convenio marco de entendimiento con el objetivo de promover la cooperación entre grupos de expertos de ambos países. Se trata de la primera fundación de Latinoamérica en firmar un convenio de esta índole con el prestigioso centro de estudios chino.



El memorando firmado por el presidente del PRO a nivel nacional y vicepresidente de la Fundación Pensar, el senador Humberto Schiavoni, tiene como propósito la investigación en conjunto y el intercambio académico en temas relacionados al programa chino denominado "Belt and Road" -La Franja y la Ruta-, y el estudio de cómo contribuir a las relaciones internacionales, el comercio y la integración de ambos pueblos.



"La cooperación con el Centro de Estudios Contemporáneos Mundiales de China constituye una alianza estratégica de cara al futuro", destacó Schiavoni. Y agregó: "Resulta fundamental ya que se trata de un socio académico con gran reconocimiento; a través del intercambio con sus instituciones académicas podemos aprovechar su expertise en proyectos de investigación y potenciar el intercambio en temas de interés para beneficio mutuo en el marco de la cooperación recíproca.



Las investigaciones se realizarán con instituciones académicas expertas en cada área a través del CCCWS y se promoverá el intercambio a través de la Silk Road Think Tank Association (Asociación de Think Tanks de la Ruta de la Seda). Asimismo, se trabajará para la realización de seminarios e intercambios de estudios de corto plazo.