Netflix sumó menos suscriptores de lo esperado y se desplomó 14%

El segundo trimestre llegó con malas noticias para los inversores de Netflix. Este lunes se conoció que el gigante del streaming sumó menos suscriptores de lo esperado tanto en el mercado internacional y estadounidense provocando así un desplome de sus acciones del 14% en el after market de Wall Street.



Por lo pronto, en los primeros tres meses del año la compañía agregó 670.000 suscriptores en Estados Unidos, muy por debajo de las estimaciones de los analistas que esperaban casi dos millones más de abonados. En tanto, a nivel internacional Netflix incorporó poco más de cuatro millones de suscriptores en sus mercados internaciones, cuando los pronósticos auguraban sumar casi cinco millones de nuevos clientes.



Asimismo, la empresa anunció que obtuvo una ganancia de u$s 384 millones sobre ingresos de u$s 3.900 millones en el último trimestre, en comparación con los ingresos netos de u$s 66 millones sobre u$s 2.800 millones en ingresos en el mismo período del año pasado



Si bien al cierre de la jornada en Nueva York la acción de Netflix había subido un 1,18%, en las operaciones de after market, aquellas que se realizan de forma electrónica al finalizar la rueda, los papeles de la compañía cedieron hasta un 14%.



"Tuvimos un segundo trimestre fuerte pero no estelar", dijo Netflix en una carta a los accionistas. La compañía basada en Silicon Valley señaló que está comenzando a "liderar artísticamente" en algunas categorías con su contenido original, ganando suficientes nominaciones a los premios Emmy este año para romper una racha de 17 temporadas lideradas por HBO.