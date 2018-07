Renunció el abogado de "Pity" Álvarez, que tendrá un defensor público

El drama que protagoniza Cristian "Pity" Álvarez sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Tras pedir su "inimputabilidad" y que el juicio en su contra se suspenda hasta que el defendido esté en condiciones para atravesar el proceso, el abogado Sebastián Queijeiro renunció a la defensa del artista.



Quijeiro se entrevistó con Álvarez en el hospital del penal de Ezeiza, donde el cantante fue trasladado este domingo por un problema de presión debido a su abstinencia a las drogas. "Ya está, Seba, qué le vamos a hacer", le dijo a su ahora exabogado, según confirmó el letrado a la revista Rolling Stone.



"Lo quise ayudar pero no quiere firmar ningún papel y ya no puedo hacer nada, así que va a continuar con un defensor público", fueron las declaraciones de Queijeiro tras culminar su charla con Álvarez. Así, el exfrontman de Viejas Locas continuará con un defensor público que se hará cargo de la estrategia.



El guitarrista está acusado por el asesinato Cristian Díaz, un hombre de 36 años, en Villa Lugano, hecho por el que estuvo prófugo durante más de 20 horas antes de entregarse en una comisaría de ese barrio porteño.



Antes de renunciar a la defensa, Queijeiero dijo que "hace 30 años que 'Pity' tiene un consumo de drogas muy fuerte y claramente tiene un daño, como se puede ver en fotos y en diversos videos de YouTube". "Desde que entró al penal está sedado con dosis muy fuerte, no se mueve, no habla", sostuvo.



También había afirmado que todo lo que Álvarez dijo ante las cámaras "no tenía valor" . El artista está preso en el penal de Ezeiza por orden del juez Martín Yadarola, a cargo del Juzgado de Instrucción número 4, ante quien se negó a declarar.