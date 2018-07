Bolsas de Europa operan dispares, a la espera de discurso del presidente de la Fed

Las principales bolsas europeas operan dispares este martes, a la espera de la publicación de resultados de empresas y de un discurso del presidente de la Fed.



Los inversores aguardan más novedades sobre el precio del petróleo y sobre los plazos barajados por la Reserva Federal para seguir elevando sus tipos de interés, con motivo de la comparecencia hoy en el Congreso de EEUU del presidente de la Fed, Jerome Powell.



• Asia



La bolsa de Tokio cerró en alza de 0,4% este martes estimulada por la baja del yen frente al dólar.



El índice Nikkei de los 225 principales valores ganó 100,01 puntos, a 22.697,36 puntos. Por su parte, el índice Topix de todos los títulos subió 0,87% a 1.745,05 puntos.



Las acciones chinas cayeron el martes y el índice referencial de Shanghái marcó su tercera sesión consecutiva de pérdidas, lastrado por las firmas de energía luego del fuerte declive de los precios del petróleo en el mercado internacional.



El índice de acciones selectivas chinas CSI300 terminó el día con un descenso de 0,7% a 3.449,38 puntos, mientras que el índice compuesto de Shanghái perdió un 0,6% a 2.798,13 puntos.



Los precios del petróleo bajaban el martes por segundo día seguido en Londres, ante una menor preocupación por una escasez de suministros y debido a que los inversores temían por los estragos en la economía mundial a partir de la disputa comercial entre Estados Unidos y China.



Aun así, China dijo que aún confía en que podrá alcanzar su objetivo de crecimiento de este año de 6,5%, a pesar de las señales de que enfrentará un turbulento segundo semestre debido a la guerra arancelaria entre las dos mayores economías del mundo.



Entre las pérdidas más significativas en Shanghái, las acciones de Anji Foodstuff Co Ltd cerraron con una baja de 10%, al igual que los papeles de Henan Oriental Silver Star Investment Co Ltd.