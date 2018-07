Scaloni le resolvió un problema a la AFA y le dio valioso tiempo en la búsqueda del sucesor de Sampaoli

El exayudante de Jorge Sampaoli en la Selección argentina, Lionel Scaloni, arribó al país para ponerse al frente de la Sub 20. Junto a Martín Tocalli serán los entrenadores del plantel que disputará el Torneo de L'Alcudia, en Valencia.



Scaloni y Tocalli aceptaron dar una mano ante un compromiso que la AFA no podía esquivar. Una ver terminado el Torneo de L'Alcudia, la suerte de ambos dependerá de quien se ponga al frente de la Selección mayor.



Pablo Aimar y Diego Placente también sonaron para hacerse cargo del equipo que viajará a Valencia. Sin embargo, desde la AFA prefirieron preservarlos ya que valoran los trabajaron que vienen realizando en la Sub 17 y Sub 15.



Al aceptar Scaloni y Tocali ponerse al frente de la Sub 20, provisoriamente, le dieron valioso tiempo a la AFA para que busque más tranquilo al sucesor de Sampaoli. Diego Simeone, Mauricio Pochettino y Marcelo Gallardo son los apuntados. Un escalón más atrás, pero más terrenal, vienen Matías Almeyda y Ricardo Gareca.