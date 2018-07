Urtubey: "No me gusta el gobierno de Macri pero hay que ayudar para que a la Argentina le vaya mejor"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, se refirió de manera crítica a la gestión del presidente, Mauricio Macri: "No me gusta el gobierno pero es el presidente que eligieron los argentinos y hay que ayudar y acompañar para que a la Argentina le vaya mejor".



Urtubey consideró que el Gobierno nacional "ha abusado de la lógica de la confrontación igual que el gobierno anterior. Se han obsesionado en la pelea política más allá de entender que el mejor posicionamiento político es la gestión".



En declaraciones a radio La Red indicó que "es grave la situación económica" y en la medida que "no tengamos un camino previsible no tenemos salida". "La Argentina necesita previsión, inversión, necesita producir y hoy no están dadas las condiciones para producir" señaló.



El gobernador salteño coincidió con el senador Miguel Ángel Pichetto respecto de una posible candidatura de Cristina de Kirchner, pero reiteró que hay que plantear una alternativa superadora que "supere tanto a Macri como a Cristina" considerando que esa estrategia, de la confrontación, es muy funcional para los dos, pero perjudica claramente al país".



Respecto de una eventual candidatura suya Urtubey volvió a supeditarla a la construcción de un espacio amplio "más allá de personalismos", "algo más grande que el peronismo" y respecto de las críticas hacia su persona por el diálogo que mantiene con el gobierno nacional insistió "voy a estar igual de dialoguista en la segunda etapa del gobierno, tenemos que sumar, yo lo que quiero es ayudar a la Argentina, hay que generar los escenarios para que el gobierno pueda tener condiciones de competitividad".