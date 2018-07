Messi desplazó a Ronaldo como el futbolista mejor pago del mundo

El delantero de Barcelona Lionel Messi fue el futbolista mejor pago en 2017 desplazando a Cristiano Ronaldo. Entre su salario y contratos publicitarios, el rosarino embolsó u$s 111 millones, frente a los u$s 108 millones que ganó el portugués.



Messi superó a Ronaldo gracias al a la mejora de contrato que acordó en noviembre del año pasado. El vínculo del delantero con el club catalán se extendió hasta la temporada 2020-21, con un salario anual, y una bonificación, de más de u$s 80 millones.



A esa cifra, hay que sumarle los ingresos publicitarios de Messi. Tiene 6 contratos fijos más algunos variables (como haber sido la cara de un banco ruso durante el Mundial. Además, en China están construyendo el Messi Experience Park, un parque temático basado en él que será inaugurado en 2020.



El único deportista que supera a Messi en ingresos es el exboxeador Floyd Mayweather. El estadounidense embolsó u$s 285 millones.