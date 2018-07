Con el mercado atento a megavencimiento de Lebac, el dólar sube 11 centavos a $ 28,11

Con el mercado atento a un nuevo megavencimiento de Lebac por más de $ 525.000 millones, el dólar sube 11 centavos este martes a $ 28,11 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



Ayer el billete subió cinco centavos acompañando la tendencia del Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), donde la divisa avanzó 15 centavos a $ 27,21 en otra rueda en la que el BCRA subastó los u$s 100 millones provenientes del acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional. El precio promedio de corte se ubicó en $ 27,2546, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 27,245.



En ese marco, la estimación oficial es que el Central podrá mantener la tasa de interés en torno al 47%, similar a la licitación de junio y así sortear este nuevo "supermartes" con un aceptable éxito, sin comprometer la aparente etabilidad cambiaria ni las tasas.



Cabe recordar que en junio, el Banco Central había renovado sólo el 60% de Lebac, un total de $ 308.473 millones, del vencimiento por $514.779 millones, pese a elevar la tasa de interés de 40% al récord de 47% anual para el plazo más corto, en un intento por volver más atractivo al peso y frenar la demanda de dólares.



Asimismo, el mercado estuvo atento además a la licitación de la reapertura de Bonos del Tesoro en pesos a tasa fija con vencimiento en 2020 (BOTE 2020) que llevó a cabo la cartera de Hacienda. Tras el cierre de la rueda del lunes se anunció la colocación de $ 44.955 millones al 26%.



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" continuó en baja hasta llegar a operarse al 48%. Las tasas de Lebac en el mercado secundario bajaron su rendimiento, operándose a 30 días al 46,50%, y a 65 días, al 45,25%.



En el Rofex, donde se pactaron u$s 503 millones, el 40% se negoció entre julio y agosto con precios finales a $ 27,865 y $ 28,975 respectivamente con tasas de 44,9% y 46,84% TNA.



En tanto, en la plaza informal, el blue subió 17 centavos a $ 28,85, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liquidación", a su vez, avanzó tres centavos a $ 27,31.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron este lunes u$s 14 millones y terminaron en u$s 61.308 millones.