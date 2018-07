¿Trump - Putin, próxima cita en Buenos Aires?

Donald Trump y Vladimir Putin volverán a verse las caras en Asia o al margen de la cumbre del G20 en Buenos Aires, prevista del 30 de noviembre al 1 de diciembre próximos.



Lo dijo el presidente ruso en una entrevista con la televisión estatal.



"No fijamos las fechas de nuestros próximos encuentros, pero es posible que nos veamos al margen de uno de los eventos asiáticos y luego será el G20 en Argentina y nos podremos encontrar también allí", indicó.



Putin y Trump se reunieron el lunes en Helsinki, donde escenificaron un acercamiento y acordaron cooperar estrechamente en la solución de crisis internacionales, aunque no hubo anuncios concretos.



"Dimos un primer paso hacia un futuro más brillante", dijo Trump tras cuatro horas de conversaciones en la capital finlandesa. "Quedan muchos problemas, por supuesto, y no podemos resolver todos los bloqueos", añadió.



"No hay razones objetivas para las dificultades" entre ambos países, "la Guerra Fría terminó", aseguró por su parte Putin en la rueda de prensa conjunta ofrecida al final de la cumbre. Según el presidente ruso, es hora de intensificar la cooperación en materia social y cultural, y Moscú y Washington podrían colaborar más estrechamente en la regulación de los mercados energéticos.



Fue la primera cumbre oficial entre ambos líderes desde la llegada de Trump a la Casa Blanca en enero de 2017, aunque ya mantuvieron dos encuentros bilaterales en el marco de conferencias internacionales.



"Nuestra relación nunca fue peor de lo que es ahora", dijo Trump, pero eso cambió con esta cumbre. "El diálogo fue muy bien" y "un diálogo productivo es bueno no sólo para los Estados Unidos y Rusia, sino para el mundo", añadió. Putin, por su parte, aseguró que "esperaba que Trump ganase" las elecciones de 2016 que lo llevaron a la Casa Blanca.