El intendente de Mar del Plata, otro de los "aportantes truchos" de la campaña 2015

El intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, es otro de los "aportantes truchos" de la campaña de 2015, según se desprende de una investigación periodística en base al listado de aportantes privados difundida por la Cámara Electoral.



Asimismo, Arroyo negó haber invertido dinero para la campaña de Cambiemos: "No aporté ningún centavo a nadie" señaló al tiempo que dijo ignorar el origen de ese listado.



"Yo he trabajado durante años en política y, sinceramente, debo haber gastado mucho, de a poco, pero no en esta campaña" aseguró al diario marplatense La Capital y agregó: "Yo no aporté a nadie nada. En definitiva, es así. No sé quién hizo esa lista ni por qué", agregó Arroyo.



A medida que pasan los días, cada vez se conocen más nombres que surgen en base a la investigación que el periodista Juan Amorin realizó para el medio El Destape. Tal es así, que algunos de los trascendidos son nombres oficialistas, tal es el caso del ex candidato en Ituzaingó, Osvaldo Marasco.



El caso se encuentra en manos del juez federal Sebastián Casanello y los fiscales Carlos Stornelli y Jorge Di Lello, que reclamaron medidas de prueba y citaron a testigos para brindar una declaración judicial.