Rattazzi: "Los próximos 10 años habrá que ir menos a Miami y más a Bariloche"

El presidente de FIAT en Argentina, Cristiano Rattazzi, se refirió al momento económico del país y dijo que no haría ningún esfuerzo para bajar el dólar, sino que dejaría actuar la oferta y la demanda.



"Hay que hacerlo funcionar según la oferta y la demanda. Si empiezan a entrar menos dólares, algo que puede llegar a suceder por miles de razones, el dólar va a tener que subir de valor, eso es normal. Ahora es importante bajar la tasa de interés lo más rápido posible y hacerlo flotar", afirmó anoche en una entrevista con el canal C5N. Cabe recordar que el empresario dijo tiempo atrás que la divisa debería estar en $ 26.



Para Rattazi "lo peor" fue tratar de combatir la inflación con el atraso del tipo de cambio y sostuvo que el dólar "estaba muy barato". Pese a esto, avaló en términos generales la política económica del Gobierno y consideró que gracias a la cosecha de marzo y abril de 2019 y las inversiones que se han hecho en las pymes, puede llegar a crearse "una situación virtuosa de exportación".



Asimismo, consideró que "la confianza es importante, pero administrar bien lo es aún más". "Para eso hay que fijar reglas, y la primera de ellas debería ser no tener impuestos distorsivos. Personalmente estoy en contra del impuesto a la exportación o las retenciones. Podría haber un impuesto a la venta final, y si una empresa tiene ganancias puede hacer un aporte especial, porque no hay duda que esta fiesta la vamos a tener que pagar todos. Hay un 27% de pobres a los que tenemos que ayudar, pero el otro 73% tiene que hacer el esfuerzo", aseveró.



Por otro lado, habló de la salida de dólares a través del turismo: "Los pasajes al exterior disminuyeron de un 30% a un 40%. En los últimos años se gastaron $40.000 millones para comprar dólares y $12.000 millones para comprar pasajes para ir a Miami u otros lugares. En la Argentina no se puede dar ese despilfarro, en este momento habrá que ir más a Bariloche. Y con un país más rico y próspero, seguramente en unos diez años, podremos ir de vuelta a donde queramos".