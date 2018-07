Vélez se pone a prueba por primera vez desde la escandalosa partida de Zárate a Boca

Luego del cimbronazo por la salida de su emblema Mauro Zárate a Boca, Vélez iniciará su nueva temporada contra Central Córdoba de Santiago del Estero (ascendido a la B Nacional), en su debut en la Copa Argentina 2018, que vivirá otra doble jornada con el duelo de ascenso entre Villa Dálmine y UAI Urquiza.



El "Fortín" saltará al estadio "Alfredo Beranger" de Temperley a partir de las 16, con arbitraje de Pablo Dóvalo, asistido por Mariana De Almeida y Daiana Milone, y televisación de TyC Sports.



El ganador de este duelo, válido por los 32avos de final de la Fase Final de la Copa Argentina, se medirá con Tigre o Guillermo Brown de Puerto Madryn.



Fueron semanas turbulentas para el entrenador Gabriel Heinze, la dirigencia y los hinchas de Vélez, luego de la decisión de Zárate de irse a Boca.



Pero el "Gringo" no quiere desenfocar a su equipo de su evolución, con algo de renovación en su plantel, en busca de pelear el ingreso a las competencias internacionales y, por qué no, un título en esta Copa Argentina.



Más allá de la renovación del capitán Fabián Cubero y la compra de Luis Amarilla (estaba a préstamo), el "Fortín" sumó al arquero Alexander Domínguez (Colón) y al defensor Lucas Hoyos (Instituto).



Y además de Zárate, se fueron el arquero César Rigamonti (volvió a Belgrano), Alan Aguerre, Gonzalo Yordan, Nicolás Tripichio y Fausto Grillo, estos últimos que quedaron libres.



Enfrente tendrá un equipo en alza, aunque también con cambios, porque más allá que logró su retorno a la Primera B Nacional desde el Federal A, Central Córdoba de Santiago del Estero tuvo doce incorporaciones.



"Hemos incorporado jugadores de mucha jerarquía y dependerá de ellos si están para jugar o no. Nosotros les damos las mismas armas a todos y vemos a final de la semana quién está mejor para jugar. El que haga más méritos para jugar lo hará y si no, tendrá que sumar desde el lugar que le toque", afirmó el entrenador Gustavo Coleoni.



Entre los de más renombre, figuran el arquero Maximiliano Cavalotti (que llegó desde Argentinos Juniors) y el defensor Francisco Dutari (procedente desde Guillermo Brown de Puerto Madryn).