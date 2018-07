A 10 años de la 125, el campo otra vez en alerta: "Esperamos que nos vean como aliados, no como materia de tributación"

La Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias celebró la conmemoración de los 10 años de la anulación de la Resolución 125 de retenciones móviles para el agro con la presencia de quienes eran los presidentes de las entidades en 2008 y los actuales directivos.



Con discursos y recordatorios se dieron cita en el foyer del Auditorio Principal del Predio Ferial de Palermo, Juncal 4431 este mediodía. Estuvieron Luciano Miguens y Daniel Pelegrina por la Sociedad Rural Argentina; Mario Llambías y Dardo Chiesa, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Eduardo Buzzi y Omar Príncipe, Federación Agraria Argentina (FAA) y Carlos Garetto y Carlos Iannizzotto de Coninagro.



"Esperamos que nos vean como aliados y no como materia de tributación", afirmó Pelegrina, en pleno debate sobre la posibilidad del retorno de las retenciones.



En un documento difundido el viernes último, el FMI recomendó a la Argentina frenar la rebaja de retenciones a las exportaciones de soja para mejorar el escenario fiscal. El organismo considera que así habrá más posibilidades de disminuir el déficit primario y llevarlo a 2,7% del PBI este año y a 1,3% en 2019.



Las retenciones a la soja son hoy de 26,5% para la exportación del poroto y de 23,5% para los subproductos y derivados.



El presidente Mauricio Macri ya dijo que no se tocará el cronograma de baja de esas retenciones, pero desde la oposición y el propio oficialismo reclaman que se frene el cronograma de reducción.



• Aquella noche de 2008



"Mi voto es no positivo", dijo Julio Cobos en la madrugada del 17 de julio de 2008, frase de extraña construcción gramática, pronunciada cerca de las 5 de la mañana.



En ese momento, el entonces vicepresidente de la Nación desempató la votación en el Senado sobre la resolución 125, que imponía derechos de exportación móviles a las ventas externas de granos.



Tras cuatro meses de protestas continuas impulsadas por los productores, que incluyeron cortes de rutas y movilizaciones masivas en Rosario y Buenos Aires, ese día quedó derogada la medida y esto fue lo que recordaron hoy los dirigentes rurales.