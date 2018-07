"Sampaoli se fue de la Selección porque decepcionó"

Jorge Miadosqui, secretario de selecciones nacionales de la AFA, reconoció que existieron fuertes diferencias entre Jorge Sampaoli y su colaborador Sebastián Beccacece y dijo que el entrenador "se fue porque decepcionó".



El directivo, uno de los pocos que vivió en la concentración de Bronnitsy, reconoció que la actuación en Rusia 2018 fue "un fracaso por toda la expectativa que teníamos".



"Hay que pensar en profesionalizar el tema de las selecciones con un director deportivo que maneje todas las áreas. Hay que apuntar al trabajo de los chicos a futuro", dijo en declaraciones formuladas a TNT Sports.



Miadosqui criticó a "Sampaoli porque se partió su cuerpo técnico" y fue muy gráfico a la hora de definir esta situación que calificó como "muy particular".



"Existía un matrimonio donde las dos personas (el DT y Beccacece) no se hablaban. Nosotros como dirigentes no supimos cómo resolverlo", indicó.



Miadosqui manifestó que "por esta decepción que fue, el entrenador termina yéndose" y reconoció que "pasaron cosas y debemos ser autocríticos".



"Al entrenador se le dio todo. Si él pedía uno, le dábamos dos. Obvio que se analiza lo que pasaba adentro de la cancha, pero hubo mucha gente afuera que le dio todo. Todos teníamos ilusión por un resultado deportivo y no se terminó dando", expresó.



Consultado por el posible alejamiento de Lionel Messi de la Selección, dijo que no haber hablado con él y se esperanzó en "poder seguir disfrutando de lo que él genera adentro de la cancha".