Bezos, de Amazon, el hombre más rico en décadas: su fortuna es de u$s 150.000 M

La riqueza de Jeff Bezos, el jefe de Amazon, ha crecido hasta alcanzar nuevos récords, convirtiéndolo en el hombre más rico del mundo en décadas, según el índice de millonarios de Bloomberg.



Su fortuna llegó a 150.000 millones de dólares el lunes, lo que lo coloca muy por delante del fundador de Microsoft, Bill Gates, y sus u$s 95.000 millones, según las estimaciones de Bloomberg.



El alza de los precios de las acciones de Amazon, compañía fundada por él y de la que es el principal accionista con casi el 17%, le reportó u$s 50.000 millones este año.



La fortuna de Bill Gates tocó brevemente los u$s 100.000 millones en 1999, un umbral ampliamente superado por Bezos, de 54 años.



Históricamente, sin embargo, sigue estando muy por detrás de personas como el magnate petrolero John D. Rockefeller (fallecido en 1937) y el barón del acero Andrew Carnegie (muerto en 1919), cuyas riquezas hoy alcanzarían los 300.000 millones de dólares, teniendo en cuenta la inflación.



En 2014, Jeff Bezos valía 32.000 millones. Fundó Amazon, originalmente una simple librería en línea, en 1994. La multinacional es ahora una de las más poderosas del mundo y ha diversificado sus actividades embarcándose en el negocio de la "nube" (almacenamiento de datos en línea), la inteligencia artificial o el streaming de video.



Jeff Bezos compró el prestigioso diario estadounidense The Washington Post en 2013.



El anuncio sobre la supremacía financiera de Bezos coincide con la campaña promocional conocida como "Prime Day", que ofrece descuentos a los suscriptores premium de Amazon durante 36 horas.