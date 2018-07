Tras "supermartes" de Lebac: ¿Qué pasará con el dólar?

El Banco Central (BCRA) enfrentó este martes vencimientos por $ 529.300 millones en Lebac, casi el 50% del stock, de los cuales esperaba renovar el 73%. La expectativa era compartida por los analistas que, además, consideran que la autoridad monetaria deberá convalidar las altas tasas que tienen estos instrumentos.



Cabe recordar que, en junio último, el BCRA había renovado sólo el 60% (unos $ 308.473 millones) de un vencimiento de Lebac por $514.779 millones, pese a subir la tasa a un récord de 47% anual para el plazo más corto.



Durante la licitación de este martes, el mercado calcula que no se renovarían unos $ 140.000 millones, pero analistas consultados por ámbito.com desestimaron que la liberación de esos fondos vaya a tener algún impacto en el mercado cambiario.



El economista Fausto Spotorno, integrante del Estudio Orlando Ferreres y Asociados, dijo que "no habrá impacto en el mercado cambiario porque el BCRA fue absorbiendo pesos por el lado de la suba de los encajes bancarios, la colocación (el lunes) de los BOTE 2020 y realizó una colocación de un bono dual y Letes la semana pasada".



"Todo eso llevará a que comience a haber cierta demanda de activos financieros que paguen tasas en pesos sobre todo considerando que el dólar se mantiene relativamente calmo", puntualizó.



El economista consideró que "el dólar seguirá subiendo para fin de año, pero de manera gradual, siguiendo la tasa de inflación, mientras que el simultáneo el BCRA podría bajar las tasas sin provocar una nueva crisis en el mercado cambiario".



Hacia adelante, Spotorno planteó que "el Gobierno tiene dos grandes objetivos: bajar la tasa de interés progresivamente, de manera que ubicarla a fin de año en torno al 33%, sin que eso implique volatilidad en el tipo de cambio; e ir respondiendo a los vencimientos de deuda de corto plazo".



En coincidencia, el economista Gustavo Ber destacó a ámbito.com que este "supermartes" se está transitando con "mayor calma" debido a las medidas anticipatorias tomadas (como el hecho de que el Gobierno captó el lunes casi $ 45.000 millones en la reapertura del BOTE 2020)".



"Pese a la renovación parcial de los vencimientos, no habría impacto en el mercado de cambiario por esos fondos no absorbidos. La lectura es positiva: existe un mayor nivel de renovación; se ha podido estabilizar el nivel de tasas en el mercado secundario; el excedente de pesos no se volcaría al dólar; y como último punto, y más importante, continúa desarmándose la bola de Lebac".



"La estrategia oficial es gradual: se está tratando de cambiar de inversores a sensibles a tensiones cambiarias por otros institucionales (bancos, fondos comunes de inversión, por ejemplo), de manera que las Lebac queden en manos más administrables", detalló.



Ber consideró que, en este marco, "el dólar encontró un piso en torno al $ 27 y estimo que en los próximos meses acompañará la evolución de la inflación y a la de las otras monedas de nuestros socios comerciales".



El especialista recalcó que "la posibilidad de que se produzca una nueva crisis cambiara dependerá de la confianza de los inversores; las expectativas aún son inciertas porque el apetito por activos financieros brilla por su ausencia".



El analista Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, comentó que "el dólar se mantendrá calmo debido a las altas tasas" considerando que, en el nivel actual, "el negocio es solamente financiero, es inviable para cualquier proyecto de la economía real".



Izzo enfatizó que "el dólar a $ 30 alarma pero los niveles actuales permiten mantener cierta calma" y que el objetivo del Gobierno debería ser "mantener el tipo de cambio en una franja de entre 27 y 28 pesos, la tasa de interés ubicarla con el techo del 46% y evitar las corridas cambiarias".