Beker: "Utilizar sólo la tasa para combatir la inflación es querer matar un elefante con un calibre 22"

En medio de un contexto cambiario más calmo, la inflación vuelve a ser el tema urgente en materia económica. Las previsiones de una suba de precios del 30% encienden las alarmas de los economistas. Ante este panorama, Víctor Beker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano apuntó contra las altas tasas de interés.



"En países de alta inflación como la Argentina, la inflación es un fenómeno multicausal: generalmente se mezclan componentes monetarios, no monetarios e inerciales. El éxito de cualquier estrategia antiinflacionaria que se encare requiere de un enfoque integral que ataque al conjunto de los factores inflacionarios", evaluó el economista en el último informe difundido por la mencionada casa de estudio.



De acuerdo al reporte del CENE, el esquema de metas de inflación fracasó porque no fue "creíble" y, en consecuencia, "no sirvió para anclar las expectativas de los agentes económicos".



En ese contexto, el propio Beker destacó que "utilizar sólo la tasa de interés para combatir la inflación es como querer matar a un elefante con una pistola calibre 22". El economista sostuvo: "Es que el peso de los bienes sujetos a comercio internacional en la canasta de consumo promedio se ubica por debajo del 50%: el resto son bienes no transables".







Por lo pronto, el director del CENE apuntó sobre la credibilidad de las metas de inflación, sobre todo luego del ya fatídico 28-D. "Si se pretende que las metas operen sobre las expectativas, deben ser creíbles. Sólo así pueden servir para anclar las expectativas de los agentes económicos. Como puede advertirse, ninguna de las condiciones para el éxito de un esquema antiinflacionario se verificó en los últimos dos años. No es de extrañar que el fracaso haya sido el resultado", resaltó Beker.



Asimismo, el economista consideró que "el esquema de metas de inflación parte del supuesto de que la inflación es un fenómeno puramente monetario y que puede ser combatido utilizando exclusivamente la política monetaria".



Además, Beker consideró: "el segundo supuesto es que la tasa de interés es el canal adecuado para transmitir la política monetaria. De este modo, un aumento en dicha tasa contrae la oferta monetaria, lo cual deprime la demanda de bienes. El tercer supuesto es que los precios nominales son flexibles tanto al alza como a la baja".



"Por lo tanto, el manejo de la tasa de interés como herramienta antiinflacionaria tiene, en el mejor de los casos, impacto sobre menos de la mitad de los bienes que se consumen", aseveró el economista.



Y añadió que "el escaso desarrollo financiero de la Argentina, donde la relación crédito o depósitos respecto del PBI es muy reducida, torna baja o nula la efectividad de la tasa de interés como canal de transmisión de la política monetaria. La tasa de interés es tan sólo el costo de oportunidad de la tenencia de dólares y sólo opera sobre el mercado cambiario".