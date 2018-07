Aparecieron fotos del "Pity" Álvarez con su supuesta víctima

Mientras Cristian "Pity" Álvarez pasa sus primeros días en el penal de Ezeiza, aparecieron dos fotos en la que se lo ve junto con su supuesta víctima, Cristian Díaz, un hombre de 35 años que fue asesinado la semana pasada en el barrio porteño de Lugano y por lo que se lo acusa al artista.



Si bien sus declaraciones a la prensa no tienen valor legal, tal como había adelantado el abogado Sebastián Queijeiro, que este lunes renunció a la defensa de Álvarez, el cantante había dicho que no conocía a la víctima. "No éramos amigos, nada que ver", fueron las palabras utilizadas por el "Pity" ante los medios.



De este modo, las imágenes difundidas por Telefé Noticias arrojan por la borda el discurso del exfrontman de Viejas Locas, aunque no necesariamente revela una relación de amistad ya que pudo tratarse de una simple captura entre un músico y un fanático.







Álvarez se había entregado el viernes pasado en la comisaría 52 del barrio porteño de Villa Lugano tras estar 20 horas prófugo. Desde allí fue trasladado al penal de Ezeiza luego de negarse a declarar. Sus primeros días preso los pasó en el hospital de ese complejo carcelario debido a una baja de presión causada por su abstinencia a las drogas.



"No quiere hablar, ni puede firmar nada", había firmado Queijeiro, quien además pidió que el "Pity" sea declarado "inimputable" y que dé de baja el proceso judicial en su contra, ya que "no está en condiciones de afrontarlo". Actualmente el músico tendrá como abogado a un defensor público que le proveerá el Estado.