Asociaciones de consumidores alertan por más aumentos en la canasta básica de julio

El INDEC dio a conocer este martes el Índice de Precios al Consumidor correspondiente a junio , el cual arrojó un incremento de 3,7% y alcanzó su nivel más alto en los últimos 25 meses. Asociaciones de consumidores manifestaron su preocupación por el incremento en los precios de la canasta básica que ya se vienen registrando en este mes y criticaron la inacción del Gobierno.



Los datos difundidos esta tarde por el organismo nacional revelaron que en los primeros seis meses del año los precios tuvieron un incremento del 16%. De esta manera, ya se superó por un punto porcentual la previsión del 15% puesta como objetivo por el BCRA para todo el año. Para consultoras, el incremento anual alcanzará el 30%.



En diálogo con ámbito.com, Sandra González, titular de Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (ADECUA) señaló que ven "con preocupación" la suba generalizada pero aún más "el grueso del aumento que tiene la canasta básica de alimento y que no para". "Las mediciones que estamos teniendo en la primera quincena de julio también se están dando con incrementos", adelantó.



Héctor Polino, titular de Consumidores Libres, en comunicación con Radio Residencias informó en coincidencia con González que en dicho período se registró una suba de precios que alcanzó el 1,52% con respecto a igual período del año anterior. Para González, se trata de un problema que debe resolverse lo antes posible ya que "en la medida que sigan aumentando, cada punto de inflación representa más pobreza".



Si bien los sectores más empobrecidos son quienes más sufren la escalada de precios, esto "impacta también en la clase media" ya que "la baja de consumo es masiva, el cambio de hábito es masivo", agregó la especialista.



En ese sentido, remarcó que desde el Gobierno deben "tomar compromisos, como ayer se hizo con la carne, para que no se aumenten los precios" y profundizó: "El Estado debe tener una postura de cumplir dichos acuerdos, la gente debe denunciar cuando hay irregularidades pero es este quien debe comenzar a actuar de oficio, porque si no te protege el Estado no lo hace nadie".



A propósito de esto, la titular de ADECUA sostuvo que "hay decisiones políticas que deben tomarse" para frenar el espiral inflacionario y evitar mayor impacto sobre los sectores más vulnerables.



Ya pasaron dos años y medio de la llegada de Cambiemos al Gobierno. Modificaciones tanto al interior del INDEC como también en la forma de calcular la inflación y en las herramientas de política monetaria para reducirla, no dieron sus frutos. "El kirchnerismo y el macrismo tienen dos metodologías diferentes para el mismo problema pero en el primero no se podía hablar sobre las cifras. Más allá de eso, en ambos, los que pagan la inflación son siempre los mismos, los consumidores", concluyó González.