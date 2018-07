La oposición advierte que la inflación se mantendrá por encima del 2% "en los próximos meses"

Luego de que el INDEC diera a conocer la inflación de junio, que alcanzó la cifra más alta en dos años (3,7%), el equipo económico del Frente Renovador (FR) encabezado por el diputado Marco Lavagna, analizó el dato para el sexto mes del año y advirtió que la suba de precios se mantendrá por encima del 2% "en los próximos meses".



"Según estos datos, la inflación de 3,7% en junio a nivel nacional (la más alta en los últimos 25 meses), acumula un 16% en lo que va del año, superando tan solo en seis meses la meta prevista por el Gobierno para todo el año", analizó el FR.



En ese sentido, alertó que el actual registro de junio proyecta un valor anualizado de entre 30% y 35%, y compromete el acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el préstamo Stand By por u$s 50.000 millones, considerando que la meta estipulada por el Ejecutivo para 2018 tiene un tope del 32%.



Mientras tanto, el IPC Congreso remarcó que la suba de precios en los últimos doce meses acumula un 34,5%.



"La inflación de junio estuvo fuertemente afectada por la suba del dólar, lo que se reflejó sobre la variación del IPC Núcleo (índice que excluye a precios regulados y estacionales), que subió 4,1% frente al 2,7% que había tenido en mayo. En tanto, el aumento en los combustibles, producto de la suba de impuestos, y del transporte, traccionaron sobre el índice de precios regulados, que subió un 2,9%", detalló.



El equipo económico del FR también hizo hincapié en que la devaluación de la moneda repercutió en los rubros más sensibles de los hogares como transporte, alimentos y bebidas no alcohólicas, que registraron un alza de 5,2%.



"En lo que va del año, la Canasta Básica Alimentaria sufrió una suba de 12,5%. Los alimentos que más subieron son de mayor necesidad para las familias: la harina (+25,8%, y +155% en los últimos 26 meses) y el aceite de girasol (+11,8% y 170%, en dos años)", sostuvo.



En tanto, el análisis para el segundo semestre tampoco es alentador. "Se espera una segunda ronda de aumentos por el alza en el tipo de cambio y por la autorización del Gobierno Nacional a nuevos incrementos en los bienes y servicios que regula", concluyó el informe.