Para ministro de Economía de San Juan, el Gobierno "debe suspender la baja de impuestos y retenciones"

El ministro de Economía de la provincia de San Juan, Roberto Gattoni, consideró que el Gobierno nacional "debe suspender la baja impuestos y retenciones", ya que eso sería "lo mejor" para el país.



Según el funcionario provincial, "el Gobierno Nacional debería suspender la baja impuestos y retenciones, entendiendo que no es la mejor de las soluciones pero que, en esta coyuntura absolutamente distinta a las condiciones que había en 2016, es lo mejor".



"Por caso, hay que revisar el tema de la baja de la alícuota de los Bienes Personales y del impuesto a las Ganancias para las empresas. Eso sería trasladar el soporte de la crisis a los sectores con mayor capacidad contributiva", evaluó Gattoni.



En declaraciones radiales, el ministro sanjuanino señaló que mañana "vamos a tener una reunión (con la Casa Rosada) en la cual participarán cinco gobernadores justicialistas. Para nosotros, es necesario alcanzar la meta de déficit acordada con el Fondo Monetario Internacional. Y haremos todos los esfuerzos para ello. Pero el esfuerzo debe ser equitativo y no en partes iguales, que no es lo mismo".



"Vamos a poner blanco sobre negro: Edenor, Edesur y AySA son empresas que deberían ser transferidas a las jurisdicciones que correspondan y después meter el déficit. En San Juan, por ejemplo, los servicios de energía y agua e infraestructuras las financiamos con el presupuesto provincial", enfatizó.



También, anticipó que ante funcionarios nacionales "vamos a plantear privilegiar las obras en curso sobre la obra pública nueva. Eso posiblemente favorezca a la provincia de Buenos Aires porque es la que más obra pública nacional tiene".



En tanto, Gattoni recordó que la Nación "ha cedido recursos a nuestra provincia por 25 mil millones de pesos anuales, ajustados por la inflación. No es una cifra menor. Pero con este tipo de escenario, veremos cómo repartimos los esfuerzos".



Con relación al Presupuesto Nacional para 2019, el funcionario comentó: "No nos han adelantado los números que contendrá el proyecto. Pero a partir de la reunión de mañana, vamos a tener un intercambio de información que nos va a permitir mencionar las cifras y las condiciones a discutir".