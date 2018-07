Tenso cruce entre Heinze y un periodista tras la eliminación de Vélez de la Copa Argentina

El entrenador de Vélez, Gabriel Heinze, no tiene una buena relación con el periodismo deportivo. Luego de la sorpresiva eliminación de la Copa Argentina ante Central Córdoba de Santiago del Estero, mantuvo una tensa discusión con un partidario.



El periodista le preguntó a Heinze por qué el juvenil Enzo Bazán Vera pateó el último penal de la serie, que fue atajado: "Fue una decisión absolutamente de él. Yo no le digo nada a nadie. Yo propongo, pero los que deciden son ellos, no yo. Yo no decido nada", afirmó Heinze.



"Lo que hago es proponer cosas. Pero yo decidir...¿Por qué? Si son ellos los que están en el campo de juego y son los que tienen las sensaciones o pulsaciones a mil. Yo voy a obligar a hacer a un futbolista a hacer una cosa donde...", agregó, ya con el tono más alto.



Luego, el cronista le retrucó que el entrenador es él y quien debe tomar las decisiones, a lo que Heinze contestó: "Si estoy decidiendo sobre un futbolista donde no sé lo que está sintiendo, creo que estoy haciendo mal. ¿Te quedó claro?".



"Lo que pasa es que nunca vas a estar ahí adentro. Eso es una diferencia tremenda, porque no vas a sentir lo que es estar en esa situación. La tenés que vivir. ¿Me entendés?", cerró el entrenador de Vélez.