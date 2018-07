Banfield debuta en la Copa Argentina ante Lamadrid

Banfield, con el retorno de su entrenador Julio César Falcioni, enfrentará mañana al ascendido Lamadrid, de la Primera C, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2018.



El encuentro se disputará a partir de las 22:00 en el estadio "Julio Humberto Grondona" de Arsenal de Sarandí, con arbitraje de Ariel Suárez, asistido por Marcelo Bistocco y Mariano Cichetto, y la televisación de TyC Sports.



Para el "Taladro" es un nuevo renacer, con varias bajas, pero la recuperación de Julio Falcioni en el banco de suplentes, luego de la operación de laringe.



A la espera de la resolución de Nicolás Bertolo -no firmó por un tema de papeles, Falcioni recuperó a Emanuel Cecchini, tras su préstamo en el Málaga de España.



La lista de bajas la integran Gonzalo Bettini (Rosario Central), Claudio Villagra (San Luis de México), Martín Lucero (Colegiales), Pablo Mouche (San Lorenzo), Mauricio Sperduti (Patronato) y Erik Remedi (Atlanta United).



Tras la eliminación en la ronda clasificatoria de la Copa Libertadores, Banfield jugará la Sudamericana, donde quedó alineado con Boston River de Uruguay, en una serie que protagonizará entre el 25 de julio y el miércoles 1 de agosto, y se definirá en el Sur bonaerense.



De su lado, Lamadrid goza de un buen pasar tras haber logrado el regreso -por penales ante Atlas- a la Primera C hace un par de meses atrás.



El "Carcelero", dirigido por Horacio Montemurro -histórico ayudando de Ricardo Caruso Lombardi- se movió en el mercado de pases y, entre lo más resonante, incorporó a Gastón Monzón, exarquero de Huracán. Además, llegaron, Diego Fassi, Darío Carpintero, Julio Serrano y Martín Aritto.