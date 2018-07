Maradona toma el control total en Dynamo Brest

Diego Armando Maradona parece haber desembarcado en Bielorrusia con más ganas que nunca. Con todo por hacer, el extécnico de la selección argentina no quiere dejar nada librado al azar y por eso se pone al frente de todas las áreas.



En la tarde europea estuvo en el vestuario de Dynamo Brest para avisarles a los jugadores que no sólo será presidente del club sino que también estará al mando de los entrenamientos. ""No se crean que yo voy a venir en saco y corbata y meterme en una oficina ", comenzó diciendo, "no, no, no. Los entrenamientos los dirijo yo. A los arqueros les pateo yo", avisó luego.



Un Maradona auténtico, que sigue revolucionando la nación del Viejo Continente.