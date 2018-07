Mañana vuelven las medidas de fuerza al subte: línea A parará a las 21

Los metrodelegados retomar án a partir de mañana las medidas de fuerza en el subte, ante la falta de acuerdo con el Gobierno porteño y la empresa Metrovías por la reapertura de paritarias.



La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) abrirán los molinetes de la Línea A entre las 19:00 y las 21:00 y desde esa hora se paralizará el servicio en todo el ramal hasta el final de la jornada.



El sindicato indicó que las medidas de fuerza, que continuarán en los próximos días en otras líneas con un esquema rotativo, fueron resueltas "tras la apelación presentada por Metrovías, SBASE y la Ciudad de Buenos Aires a la cautelar que ordenaba continuar el dialogo en la mesa de paritarias y la falta de voluntad demostrada por la patronal para resolver en forma pacífica esta situación de conflicto".



A comienzos del mes pasado, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso y Administrativo y Tributario 2 había ordenado al Gobierno porteño y a Metrovías a reabrir la paritaria de los trabajadores del subte e incluir en la mesa de negociación a los metrodelegados, aunque la Ciudad finalmente recurrió el fallo.



En su resolución, el juez Roberto Gallado había dispuesto además que los metrodelegados abandonaran las medidas de fuerza durante los 60 días de la negociación y que Metrovías dejara sin efecto las sanciones impuestas, que incluían 194 suspensiones y 3 despidos.



En el marco de su reclamo, la AGTSyP insiste en que la Constitución Nacional, los tratados internacionales y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) "garantizan el derecho a huelga de todos los sindicatos", tengan o no personería gremial, la que le fue desconocida por la Corte Suprema de Justicia.



Y que, además, la personería gremial que ostentaba la AGTSyP, que la Justicia ordenó revisar, es un trámite inconcluso, aún sin resolución definitiva, pero que no existe duda de que representa el "70 por ciento" de los trabajadores del subte, por lo que no existe ningún impedimento legal para que el Gobierno porteño los convoque.



A lo largo de mayo pasado, los empleados del subte realizaron una serie de paros y apertura de molinetes en diferentes líneas del transporte bajo tierra en reclamo de su participación en la negociación paritaria, negada por Metrovías y el Gobierno porteño.



La resolución, de hecho, fue emitida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso y Administrativo y Tributario 2 en base a un amparo que los metrodelegados presentaron cuando la patronal y las autoridades porteñas excluyeron a los metrodelegados de las paritarias y cerraron un aumento del 15,2 por ciento con la Unión Tranviaria Automotor (UTA).