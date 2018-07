Urtubey: "Hay que ayudar al Gobierno a que haya una ley de presupuesto"

El Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, sostuvo este miércoles que "hay que ayudar al Gobierno a que haya una ley de presupuesto" y anticipó que esta semana comenzarán las reuniones entre funcionarios nacionales y de algunas provincias a efectos de empezar a discutir los alcances del texto que debe presentarse el próximo 15 de septiembre.



"Hay un clima complicado. Desde mi lógica hay que prestarse al debate, tenemos que discutir, incluso hay que ayudar al Gobierno a que haya una ley de presupuesto. La Argentina necesita una ley de Presupuesto, pero para discutir sobre algo, probablemente a partir de esta semana ya comencemos a tener algunos borradores sobre cuál es la idea del presupuesto del Gobierno para el año que viene", anticipó, en declaraciones a C5N.



Sobre los posibles recortes para la obra pública, Urtubey sostuvo: "el Presupuesto para la obra pública lo vamos a ver en el proyecto que el Gobierno tiene que enviar el Congreso. Antes de eso vamos a ver si podemos consensuar algunas decisiones".



"Había una propuesta que se hizo desde el Gobierno, respecto a una reducción que hablaba de $ 300 mil millones, que la mitad la debían aportar las provincias y eso es incorrecto porque no administramos la mitad de los recursos de la Argentina. El Gobierno nacional administra más del 70% de los recursos, entonces vos no podés pensar que aquel que administra solo el 30% va a aportar la mitad de la reducción de gastos", explicó.



"Creo que hay que colaborar, hay que ayudar a que a la Argentina le vaya bien, pero en la medida de las posibilidades de cada uno", consideró.



"Nosotros no co-gobernamos. Sí un Gobierno debe tener herramientas para poder gobernar, necesita tener una ley de Presupuesto; la responsabilidad de fijar la política económica es del Gobierno y no de la oposición. La oposición lo que debe hacer es no obstaculizar para que el Gobierno pueda ejercer las funciones para las cuales fue elegido. Después es la gente la que va a evaluar si las cosas las hizo bien o mal", continuó.



En cuanto a la discusión por la quita de las retenciones, el gobernador de Salta indicó: "Discutir sobre un impuesto sin tener en manos el Presupuesto, es pretender discutir una anécdota. Queremos verlo y sobre eso, daremos una opinión. En donde no sólo se hable de un impuesto, sino cuál será la política de inversión y de gasto porque sobre esa base veremos cuáles son nuestras prioridades".



En otro tramo de la entrevista, Urtubey se refirió al acuerdo con el FMI y dijo que en su opinión había "instancias previas" antes de recurrir al Fondo. "Subordinar la soberanía nuestra no es sólo una cuestión ideológica, es una cuestión práctica. Es en alguna medida que la sustentabilidad de las políticas públicas de nuestro país, se resuelva en otro lado y creo que podía haber sido evitable eso, pero es la decisión que tomó el Gobierno", agregó.



Sobre el futuro político, Urtubey anticipó: "Creo que la expresidenta aportó lo que tenía que aportar. Ha sido 8 años Presidenta de la Nación. El actual Presidente tiene que gobernar un año y medio más y lo tenemos que ayudar, pero creo que con ello no alcanza hay que construir una alternativa diferente que salga de este tema donde claramente no se resuelven los problemas de los argentinos".



"Lo primero que hay que hacer es construir un espacio de unidad. Es desafío central de la Argentina es crecer produciendo, desde el sistema financiero o desde otras variables", concluyó.