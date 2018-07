Inflación, retenciones y aportes de campaña: las 10 frases más destacadas de la conferencia

Mauricio Macri brindó una nueva conferencia de prensa en la Quinta de Olivos en la que habló sobre la inflación, las retenciones al campo y el escándalo por los "aportantes truchos" durante la campaña de Cambiemos del año pasado. En poco más de media hora, el Presidente respondió diez preguntas de los periodistas acreditados. Aquí, ámbito.com reproduce las diez frases más destacadas de la conferencia de prensa presidencial.



• "Tenemos que exportar porque necesitamos generar trabajo. No creo que la retención sea un impuesto inteligente".



• "Hay un gigantesco futuro de la economía regional ligada a la exportación. El Gobierno anterior le cobraba impuestos a todos los que exportaban. El único país del mundo que castigaba las exportaciones era Argentina".



• "Estamos abocados a ponerle límites a la inflación porque nos impide recibir más inversiones".



• "Queda claro que no ha sido tan fácil como pensamos al principio domar la inflación, sigue siendo una absoluta prioridad porque es lo que castiga a la inversión".



• "Siempre presentamos los papeles de los gastos de campañas y seguiremos aportando los datos necesarios a la Justicia".



• "Tenemos que dejar de tener un Estado que gasta más de lo que tiene. En esa tarea estamos".



• "Los argentinos apostamos más que nunca a esta alianza con Brasil. Estamos poniendo mucha energía en las negociaciones con la UE y creemos en la integración del Mercosur con el mundo".



• "Todos estos años hemos cuidado el salario de los trabajadores. Las paritarias siguen siendo libres y cada sector va a ir acomodando sus salarios".



• "Parte del ordenamiento es volver a tener que pagar lo que valen los servicios".



• "Lo más importante es que estamos con más fortalezas, tenemos mucho más claro de problemas heredados de décadas anteriores, no solo del Gobierno anterior".