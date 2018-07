Trump negó que Rusia busque manipular legislativas y le llovieron críticas otra vez

Donald Trump contradijo el miércoles a las agencias de inteligencia de Estados Unidos al decir que Rusia no busca interferir en la política de su país, al tiempo que acusó a sus críticos de estar trastornados, lo que puso a la Casa Blanca en una encrucijada para explicar las palabras del mandatario.



Un día después de tratar de poner fin a un revuelo político por las críticas surgidas por su incapacidad para encarar al presidente ruso, Vladimir Putin, durante una cumbre en Helsinki por la intromisión de Moscú en los comicios de 2016, Trump adoptó su habitual tono desafiante y desestimó las evaluaciones de sus agencias de inteligencia sobre Rusia.



"Lo estamos haciendo muy bien, probablemente tan bien como nadie lo ha hecho con Rusia. Y nunca ha habido un presidente tan duro como lo he sido yo con Rusia", dijo Trump antes de una reunión de gabinete en la Casa Blanca.



Consultado por periodistas sobre si Rusia aún busca interferir en la política de Estados Unidos, Trump negó con la cabeza y dijo: "No".



En un encuentro posterior con la prensa, la portavoz de la Casa Blanca Sarah Sanders dijo que el presidente dijo "no" a responder preguntas, y no a esa consulta en particular.



"El presidente le dejó en claro a Vladimir Putin que no debe involucrarse en las elecciones de Estados Unidos", sostuvo Sanders. "El presidente y su Gobierno trabajan duro para asegurarse que Rusia no pueda intervenir en nuestras elecciones como hizo en el pasado", agregó.



Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos han destacado que continúan los esfuerzos rusos por manipular elecciones en el país y que estos ahora apuntan a los próximos comicios legislativos de noviembre.



Luego, al ser consultado en una entrevista con la cadena CBS News sobre si considera que Putin era personalmente responsable de interferir en las elecciones de 2016, Trump dijo que sí. "Él está a cargo del país. Y yo me considero responsable por las cosas que pasan en este país", remarcó.



Más temprano el miércoles, el político republicano dijo en Twitter que su criticada cumbre con Putin producirá "grandes resultados" y acusó a sus críticos de estar "trastornados".



"Algunas personas ODIAN el hecho de que lograra llevarme bien con el presidente ruso Putin. Prefieren ir a la guerra que ver esto. ¡Se llama síndrome de Trastorno Trump!", sostuvo el mandatario, que ha enfrentado la molestia generalizada entre republicanos y demócratas tras la cumbre realizada en Finlandia.



Sus críticos le reprochan no criticar a Moscú, luego de que las agencias de inteligencia de Estados Unidos denunciaron la interferencia de Moscú en las elecciones presidenciales de 2016 con el propósito de intentar ayudar a la candidatura de Trump y menoscabar los intentos de la demócrata Hillary Clinton de llegar a la Casa Blanca.



Putin ha negado las acusaciones sobre cualquier interferencia electoral por parte de Rusia.



Pese a las críticas de todo el espectro político de Estados Unidos, Trump dijo en Twitter que había recibido elogios por la conferencia de prensa con Putin. "Nos llevamos bien, lo que realmente molestó a muchos enemigos que querían ver un combate de boxeo. ¡Grandes resultados vendrán!", aseguró el republicano.