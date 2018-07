Feroz agresión de una embarazada a una adolescente por llevar pañuelo verde

Una adolescente fue brutalmente golpeada por otra joven embarazada en Claypole por llevar el pañuelo verde de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, tras lo cual el grupo agresor subió el video a las redes sociales.



Leslie, la víctima, contó que estaba con unos amigos en una plaza cuando llegó una chica preguntando quién estaba a favor del aborto.



"Me dijo que quería un mano a mano conmigo. También dijo que yo le iba a tener que pegar pero era obvio que no lo iba a hacer porque está embarazada", explicó en declaraciones a C5N.



"Me agarró del pelo, me tiró piñas y me empezó a dar patadas en el piso. Si yo le hubiera pegado, ahora la historia sería distinta", dijo y contó que no se animó a realizar la denuncia por miedo a las represalias.



"Quieren que deje de usar el pañuelo pero yo no lo voy a dejar de usar. Lo llevo a todos lados", aseguró la joven.