El ránking de las 100 empresas más valuadas, con dos chinas en el podio

La capitalización de mercado de las 100 principales empresas a nivel mundial aumentó en aproximadamente u$s 2,6 trillones al 31 de marzo de 2018 en comparación con el valor registrado al 31 de marzo de 2017, según el ranking Global Top 100 de PwC, lo que representa un incremento del 15%.



Por cuarto año consecutivo, Estados Unidos representa más de la mitad del Top 100 (54 empresas, 55 en 2017). Contribuyó con el 61% de la capitalización de mercado total, inferior al 63% registrado el año pasado, donde Amazon es la empresa que registra el mejor desempeño en términos de incremento absoluto de la capitalización de mercado, aumentando su valor en u$s 278.000 millones o un 66%, comparado con 2017. La siguen dos empresas chinas: Tencent, con un incremento de u$s 224.000 millones o un 82%, y Alibaba, con un aumento de u$s 201.000 millones o un 75%. Las tres empresas de mejor desempeño en términos absolutos que siguen son todas de los Estados Unidos: Microsoft, Alphabet y Apple.



A pesar de llegar sexto en términos de aumento absoluto de valor, Apple retiene la primera posición en términos de capitalización de mercado por séptimo año consecutivo. Sin embargo, su ventaja sobre Alphabet ubicada en segundo lugar ha disminuido en un 25%, a u$s 132.000 millones de u$s 175.000 millones el año anterior, ya que la primera distribuyó mayor cantidad de dinero para los accionistas que cualquier otra empresa, entregando un total de u$s 31.000 millones vía dividendos y recompras de acciones en el año calendario 2017 (habiendo distribuido u$s 29.000 millones en el año calendario 2016). JP Morgan Chase ocupa el segundo lugar en términos de distribución a accionistas con u$s 24.000 millones, superior a los u$s 18.000 millones registrados el año anterior.



El valor de las empresas europeas fue especialmente afectado por la crisis financiera de hace ya una década y registran fluctuaciones en sus capitalizaciones desde entonces. Esta situación conlleva a que Europa aún siga muy por debajo de las 33 empresas que tenía en el Top 100 en 2010.



La capitalización de mercado de las empresas de China en el Top 100 se incrementó en un 57% comparado con 2017, con 12 empresas formando el Top 100, comparado con 10 el año pasado. Hong Kong aporta otras dos, en comparación con una en 2017. En lo que respecta al incremento absoluto de la capitalización de mercado, Tencent es la que registró el mejor desempeño en 2018 por segundo año consecutivo y la segunda con mejor desempeño total después de Amazon, aumentando su valor en un 82%, a u$s 496.000 millones. Alibaba es la segunda compañía de China que registra el mejor desempeño, y la tercera a nivel global, aumentando su valor en un 75%, a u$s 470.000 millones. Dichos incrementos empujaron a ambas al Top 10 en términos de capitalización de mercado, alcanzando Tencent el quinto lugar y Alibaba, el séptimo.



Para Martín Barbafina, socio de PwC Argentina a cargo de la práctica de Mercado de Capitales, "la característica más sorprendente de las cifras de este año son los fuertes incrementos en el valor de las empresas chinas de primera línea. Durante muchos años, las empresas estadounidenses han utilizado su alcance global, su fortaleza financiera y su capacidad innovadora para alejarse del resto del mundo. Ahora China está aprovechando atributos equivalentes, cimentada en la enorme escala de su mercado, para incursionar en la posición líder de Estados Unidos".