Gobierno le pone fecha a un posible acuerdo entre la UE y el Mercosur

El canciller Jorge Faurie anticipó este jueves que septiembre podría ser un mes clave para el final de la negociación comercial entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur.



En una rueda de prensa brindada este jueves, el titular del Palacio San Martín comentó que en los últimos tiempos "hemos cerrado una gran cantidad de temas y en otros temas hemos hecho avances fundamentales".



Los dichos del funcionario llegan después de una "ronda positiva" en Bruselas que culminó esta semana por los ministros de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil con los comisarios europeos de Comercio, Cecilia Malmström, y de Agricultura, Phil Hogan.



Para el ministro argentino, quedarían varios temas con "una connotación de decisión política" que "no superan las seis, siete áreas". En ese contexto, Faurie comentó que "en eso tenemos que tener el diálogo final y cerrar en los últimos días de agosto, primera parte de septiembre".



Esa etapa "final, final" arrancaría a fines de agosto a nivel técnico en la ciudad de Montevideo, tras la "pausa estival" en Europa cuando la Comisión Europea reduce su actividad, y continuaría a inicios de septiembre con la llegada de Malmström y Hogan, explicó.



"La idea es regresar quizás a finales de agosto, inicios de septiembre para intentar generar el escenario que permita (...) un anuncio de un acuerdo" político entonces, dijo una fuente del Mercosur, para quien sería posible "si hay voluntad política".



Una portavoz de la Comisión Europea indicó que "las conversaciones a nivel técnico continuarán esta semana", precisando que todavía "es demasiado pronto para decir cuándo podría alcanzarse un acuerdo político".



La fuente del Mercosur defendió que se hicieron progresos "muy importantes en varias áreas" como en el "sector del automóvil", un sector ofensivo para la UE, si bien expresó su "decepción" porque la UE no correspondió estos "esfuerzos" con avances en el sector agrícola.



Las negociaciones habían encallado a fines de abril, al no lograr acercar las posiciones en el sector automóvil, un sector clave para la UE que busca un mayor acceso de sus exportaciones en este sector al bloque sudamericano. Según la portavoz comunitaria, "todavía queda mucho trabajo por delante en asuntos como los vehículos o las autopartes, las indicaciones geográficas, los servicios marítimos y los productos lácteos".



Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay iniciaron en 1999 sus negociaciones con la UE para lograr un acuerdo de libre comercio, que tras estar en punto muerto entre 2004 y 2010, tomaron impulso con la llegada en 2017 de Donald Trump a la Casa Blanca.