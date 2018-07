Juicios por $ 14 millones ponen en jaque las finanzas de la AAT

Las finanzas de la Asociación Argentina de Tenis atraviesa un delicado presente financiero que ponen en jaque el día a día. El presidente Agustín Calleri, junto a la plana mayor dirigencial, brindaron una conferencia de prensa para explicar una situación que graficaron como "estar en el fondo del mar".



Las exigencias judiciales a la AAT alcanzan los $ 14 millones, cifra que podría elevarse ante nuevos reclamos. De ese monto, $ 7 millones son laborables, mientras que el resto son civiles comerciales y costas judiciales. Además, enfrentan un embargo de $ 2,5 millones por un servicio de catering se que brindó en la serie de Copa Davis de 2015 en Tecnópolis.



Esto se suma a una delicada situación operativa que se remonta desde 2015, cuando el Gobierno no pagó los $ 7,5 millones correspondientes a honorarios de la Serie de Copa Davis ante Serbia disputada en Villa Martelli. Desde esa fecha para acá, esa cifra se incluye en los balances anuales como activo, pero no se cobra. Además, todavía no ingresó la última cuota desde San Juan por el duelo ante Chile.



Todo este panorama hace que no ir a perdida todos los meses sea un verdadero desafío, más propicio para un equilibrista que para el equipo contable. De hecho, en la actualidad ingresan $ 3 millones mensualmente y hay gastos por la misma cantidad, por lo que la balanza finaliza en cero. El Secretario Legal, Cesar Francis, explica que esos $ 14 millones que se le reclaman en juicios, de tener que abonarlos, "equivalen a cinco o seis meses de nuestro funcionamiento".



Pese a este panorama, Calleri se mostró optimista de poder revertir la situación: "El desorden económico y administrativo nos da aun más fuerza. Sabemos que no es un momento fácil del país, pero queremos gestionar". Además, explicó que el objetivo de su gestión es lograr un "cambio cultural" para que la AAT de un giro.



Para sortear esta situación, lo primero que quiere hacer esta gestión es destrabar el cobro de los $ 7.5 millones que le debe el Estado. Para ello, Calleri se reunió con la titular de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, quien le prometió ayudarlo. Además, hablaron de formas para acomodar y transparentar la Federación.



Por otro lado, se le pidió a la IGJ que revise los últimos balances contables, ya que consideraban que había algunas irregularidades, cuestión que ya está en proceso. Además, se contratará a terceros para realizar una exhaustiva auditoría.



Por último, para mejorar los ingresos están cerca de cerrar nuevos sponsors (no dieron nombres) y lanzar una tarjeta con beneficios para los socios de la AAT. Este último punto es para engrosar la cantidad de afiliados, que en la actualidad es de tan sólo 7 mil y quieren llevarlo a 100 mil, lo que representaría un gran caudal de dinero. Además, se está renegociando el contrato con Play Patagonia, que es su agente comercial en la actualidad.