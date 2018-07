Por celebrarse el día del amigo, el afamado escritor José Narosky , lanzó un decálogo y una cantera de aforismos para saludar por Whatsapp a los amigos en su día. Los mismos están disponibles en Facebook y Twitter del autor. www.facebook.com/josenarosky @josenarosky



José Narosky es considerado el Rey del Pensamiento Breve, lleva vendidos 1.700.000 ejemplares de sus 12 libros publicados por las más prestigiosas editoriales. Ha sido distinguido con la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) y recibió el Premio José Hernández a la Literatura, ha sido distinguido como personalidad destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.



AFORISMOS PARA SALUDAR POR WHATSAPP



Al amigo no lo busques perfecto. Búscalo amigo.

Tengo pocos amigos, pero....¡Cuanta amistad tengo!.

La amistad es un valioso tesoro que requiere dos guardianes permanentes.

El auténtico, pierde amistades, pero gana amigos.

Cuando el amigo me golpea, me duele en el cuerpo y el corazón.

El adversario leal, tiene algo de amigo.

Lloramos al amigo perdido. ¡Y cuantos amigos no ganados!.

El buen amigo encontrado no reemplaza al buen amigo perdido.

Los amigos golpean más hondo. Porque estamos desguarnecidos.

Nuestros amigos son nuestros hermanos, pero elegidos.....

La verdadera hermandad no requiere lazos de sangre.

Hay amigos tan valiosos que se transforman en necesidades.

En los triunfos de mis amigos, me siento triunfador.

Compañerismo no siempre es amistad. Pero amistad, es siempre compañerismo.

El verdadero amigo, debe ser abogado y fiscal.

Cuando mi amigo me ayuda siento más amistad que gratitud.

Esta mucho más cerca un amigo leal que un hermano desleal.

Dejé de creer en mi amigo. Pero sigo creyendo en la amistad.

Diez amistades, no hacen un amigo.

La amistad verdadera, no implica igualdad de opiniones, implica respeto por las diferencias.



Eres amigo...



Si cuando tu amigo te ayuda sientes más amistad que gratitud.

Si en su ausencia también te reconforta.

Si cuando te hiere solo deseas perdonarlo.

Si no solamente ríes su risa, sino también lloras sus lágrimas.

Si más que necesitar su respaldo necesitas saber que te respalda.

Si puedes ser simultáneamente su abogado y su fiscal.

Si cuando debes negarle algo, sufres como si te negaran.

Si también puedes ayudarlo, con silencios.

Si sientes sus triunfos como tuyos.

Si cuando más amistad le brindas, más amistad sientes.