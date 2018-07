Así fue el duro cruce entre Messi y Sampaoli en Rusia que quebró la relación en la Selección

En las últimas horas, salió a la luz un duro cruce entre Lionel Messi y Jorge Sampaoli que se dio durante el Mundial de Rusia. Allí, el capitán de la Selección le manifestó al entrenador que ya no tenía el apoyo del plantel y que querían tener opinión sobre el armado del equipo.



"No nos llega lo que decís. Ya no confiamos en vos. Queremos tener opinión", le dijo Messi a Sampaoli en frente del resto del plantel según cuenta el periodista Ariel Senosiain en su libro "El Mundial es historias".



El duro entredicho se dio en el famoso careo que ocurrió después de la derrota ante Croacia por 3 a 0. "Me preguntaste diez veces a qué jugadores querías que pusieras y a cuáles no, y nunca te di un nombre. Decime adelante de todos si alguna vez te nombré a alguien", apuró Messi a Sampaoli.



El presidente de la AFA, Claudio Tapia, fue parte de la reunión y también se puso del lado de los jugadores, dejando muy solo a Sampaoli: "Tenés que ceder".