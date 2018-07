Neymar disipó los rumores y confirmó que se queda en el PSG

El brasileño Neymar anunció la noche del jueves en San Pablo que permanecerá la temporada que viene en el París Saint Germain, poniendo fin a días de especulaciones en los medios sobre su continuidad en el club francés.



"Me quedo, me quedo en París, tengo un contrato... Las especulaciones, creo que la mayoría son de la prensa (...) ellos no saben del objetivo, del por qué fui a París", afirmó el jugador más costoso de la historia del fútbol.



"Yo quiero triunfar en ese club, quiero vencer y espero que esta temporada sea una temporada maravillosa", insistió Neymar Jr., quien celebró en San Pablo una subasta de su fundación para ayudar a niños de barrios conflictivos a través de proyectos deportivos y de educación.



Con el anuncio, el jugador puso fin a dos semanas de silencio ante la prensa después del fracaso en el Mundial de Rusia 2018, en el que no pudo evitar la eliminación de la selección brasileña en cuartos de final ante Bélgica (1-2).



Los crecientes rumores sobre su traspaso condujeron, por ejemplo, al Real Madrid a desmentir hasta en dos ocasiones un presunto interés en el atacante de 26 años.



"Ante las constantes informaciones que vinculan al jugador del PSG Neymar Jr. con nuestro club, el Real Madrid, quiere aclarar que no tiene previsto realizar ninguna oferta por el jugador", explicó la entidad blanca el pasado viernes en su página oficial de internet.



El jugador criticó las especulaciones en los medios de los últimos días. "La prensa se queda inventando historias y acaba especulando hasta demás, se queda un poco aburrido eso, pero todo el mundo sabe de mi cariño por el PSG y por la hinchada", dijo Neymar, según citas del portal especializado Globosporte.