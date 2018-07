La amistad en el trabajo y sus efectos en el clima laboral

Un relevamiento del portal de empleos Bumeran reveló que el 65% de las personas considera que tiene amigos en el trabajo, y más de la mitad respondió que tiene entre 2 y 4 amigos. Esto favorece el clima laboral.



El portal de búsqueda de empleos realizó un relevamiento sobre la amistad en el trabajo en el marco del Día del Amigo, que se celebra hoy en el país.



De las más de 1400 personas que participaron de la encuesta, el 65% afirmó tener amigos en el ámbito laboral y el 58% de ellos tiene entre 2 y 4 amigos. Asimismo, el 47% de los consultados sostuvo que dichas relaciones de amistad poseen más de 6 años, siendo relaciones de trabajos anteriores.



Compartir ocho horas por día con los mismos compañeros puede resultar poco llevadero si no existe un buen vínculo, es por eso que el 67% de las personas que participaron sostuvieron que se sienten más cómodas trabajando con amigos y que esto contribuye al buen clima laboral dado que siente más confianza para hablar de diferentes cuestiones y trabajan más animados.



El 57% sostuvo que la amistad en el trabajo mejora el clima laboral, un 16% que ayuda a la productividad y un 13% que los ayuda at trabajar con más ganas.



La amistad suele sostenerse a lo largo del tiempo, ya que el 76% de los consultados mencionaron que mantienen amistades de trabajos anteriores, mientras que un 24% no. En la misma línea, el 67% suele frecuentar a los amigos del trabajo por fuera del horario laboral, mientras que el 76% afirma que suele compartir actividades entre su grupo de trabajo y otro grupo de amigos.



En tanto, el 53% compartió viajes, como vacaciones o escapadas de fines de semana con compañeros. Para el 96% de quienes participaron en la encuesta, la amistad es una parte importante en la vida y es por eso que el 40% sostuvo que entre amigos trabaja más contento, el 31% consideró que la amistad saca lo mejor de uno y el 20% se siente más contenido.



En la vereda opuesta, se encuentran quienes consideran (51%) que el trabajo no es un lugar para hacer amigos y en la misma línea un 40% de ese 35% que no posee amigos en el ámbito laboral consideró que se siente más cómodo trabajando solo.