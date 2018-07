Independiente pone primera en una temporada con altas expectativas

Con su mejor versión, Independiente debutará en la Copa Argentina cuando enfrente a Central Ballester, el único sobreviviente en la Fase Final de la Primera D, en el marco de la continuidad de los 32avos de final.



El partido se disputará en el estadio "Antonio Romero" de la ciudad de Formosa, a partir de las 21:15, con arbitraje de Pablo Echavarría, asistido por Facundo Rodríguez y Eduardo Lucero, y televisación de TyC Sports.



El ganador de este duelo se enfrentará en la próxima instancia con quien resulte vencedor entre San Martín de San Juan y Brown de Arrecifes.



Mientras se prepara para los octavos de final de la Copa Libertadores, el principal objetivo del semestre, el entrenador de Independiente, Ariel Holan, le dará rodaje a su equipo titular.



Incluso estarán Maximiliano Meza y el arquero Martín Campaña, quienes se sumaron últimos a la pretemporada después de haber participado en el Mundial de Rusia, y los refuerzos Francisco Silva y Pablo Hernández.



Central Ballester es el único equipo sobreviviente de la Primera D (Lamadrid y Victoriano Arenas ascendieron a la "C"), por lo que se dará otra situación de "David y Goliat".



El técnico Luis Orquera no confirmó el equipo pero podría repetir el once que derrotó a Chacarita 1-0 en el último amistoso previo a este duelo en Formosa.