Duelo de un ascendido y otro descendido a la Superliga por Copa Argentina

En un duelo de descendido/ascendido a la Superliga, Olimpo de Bahía Blanca y Aldosivi de Mar del Plata se enfrentarán por los 32avos de final de la Copa Argentina.



El partido se disputará en el estadio "Julio Humberto Grondona" de Arsenal de Sarandí, a partir de las 17.10, con arbitraje de Nazareno Arasa, asistido por Leandro Núñez y Walter Ferreyra, y televisación de TyC Sports.



El ganador de la llave enfrentará en la próxima instancia al vencedor del cruce entre Gimnasia La Plata y Sportivo Belgrano de San Francisco (Córdoba), que se miden el próximo sábado desde las 17:30.



Se trata de un duelo entre uno de los que descendió de la Superliga y uno de los que subió desde la B Nacional, con diferentes contextos.



Es que Aldosivi, pese a ese logro, impulsó una renovación profunda en su plantel con 16 incorporaciones aceptadas por el entrenador Gustavo Álvarez.



Contrató a los experimentados arqueros Luciano Pocrnjic (Newell's) y Fabián Assmann (Agropecuario); a los defensores Jefferson Mena (Independiente Medellín), Leandro Sapetti (Villa Dálmine), Leonel Galeano (Godoy Cruz) y Lucas Villalba (Huracán); los volantes Juan Galeano (San Martín de Tucumán), Dardo Miloc (Atlético Tucumán), Matías Pisano (Talleres de Córdoba), Emiliano Ozuna (Temperley), Juan Ignacio Silva (Gimnasia LP), Federico Gino (All Boys), Javier Iritier y Leonardo Areal (ambos de Estudiantes de La Plata); y los delanteros Facundo Castillón (Lanús) y Denis Stracqualursi (Tigre).



A estos 16 nombres se suman los "sobrevivientes" del campeón de la B Nacional 2017/18: Fernando Telechea, Antonio Medina, Cristian Chávez, Nahuel Yeri, Emanuel Iñiguez, Ismael Quilez, Lucas Di Yorio, Ramiro Garay, Francisco Leonardo, Lucas Kruspzky (en recuperación de una lesión ligamentaria) y los arqueros Luis Ingolotti y Mauricio Nievas.



Del otro lado, Olimpo también fomentó un cambio en la estructura de su plantel, empezando por el entrenador Darío Bonjour, que reemplazó a Christian Bassedas.



Pero si bien los bahienses sumaron doce refuerzos para el torneo de la B Nacional que se iniciará en agosto, la institución debe resolver aún un problema de inhibición y esto no le permitirá mostrar caras nuevas en el duelo ante el "Tiburón".



Así Bonjour tuvo que recurrir a jugadores del club y en la lista figuran 16 juveniles y otros tres que quedaron del plantel anterior, como son Daniel Ibáñez, Renzo Ramírez y Maximiliano Fornari.



El plantel completo de Olimpo incluye a los arqueros Robertino Lanziani y Braian Pastor; los defensores Luca Orozco, Leandro Lacunza, Martín Ferreyra, Emiliano Santos y Renzo Ramírez; los mediocampistas Valentín Otondo, Maximiliano Fornari, Daniel Ibáñez, Lautaro Belleggia, Said Llambay, Santiago Bohigues y Enzo Coacci; y los delanteros Axel Rodríguez, Ezequiel Vidal, Matías Mayer, Nicolás Katz e Ignacio Pierce.