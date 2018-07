Gobierno no quiere otorgarle a Boudou su pensión como exvicepresidente

La Oficina Anticorrupción (OA) solicitó a la ANSES que no le pague debido a las causas judiciales que enfrenta. En su dictamen, la agencia que conduce Laura Alonso entendió que en caso de ser condenado por alguna de las causas debería quedar excluido del beneficio.

La Oficina Anticorrupción le solicitó a la ANSES que no se le otorgue la pensión de exvicepresidente a Amado Boudou debido a las causas judiciales que el otrora funcionario enfrenta en la actualidad.



La recomendación de la agencia que conduce Laura Alonso llega luego que el propio ente de la seguridad social pidiera a la OA una recomendación sobre si corresponde o no otorgarle la asignación especial a Boudou ya que la ANSES actúa como querellante en varios expedientes judiciales en los que está involucrado el exvicepresidente.



Por lo pronto, la OA recordó el juicio oral y público que Boudou enfrenta por la compra de la ex Calcográfica Ciccone, donde el organismo pidió al Tribunal Oral Federal N° 4 que lo condene a la pena de 5 años y medio de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de $ 90.000.



A través de un comunicado, la agencia encargada de investigar los casos de corrupción en la administración pública entendió que en caso de ser condenado, Boudou "debería quedar excluido del beneficio". Según la OA, el beneficio que reclama Boudou es una "asignación, graciable y sin carácter previsional, que se otorga como contraprestación al honor y al mérito por el ejercicio del cargo".



Por último, la agencia concluyó entonces que "resulta jurídicamente incompatible otorgar el beneficio a quien ha cometido un delito en ejercicio de la función pública y en perjuicio del Estado".