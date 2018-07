Urtubey aclaró que "el déficit fiscal está en el gobierno nacional, no en las provincias"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, sostuvo que "es correcto plantear la reducción del déficit fiscal", pero aclaró que "el déficit está en el gobierno nacional, no en las provincias".



"Es correcto plantear la reducción del déficit fiscal, y veo que la gente también plantea que es algo lógico. Pero el déficit está en el gobierno nacional, no en las provincias. ¿Cómo voy a bajar gastos que no hago?", sostuvo en declaraciones a radio Continental.



"Hay que reducir el déficit sin despidos, y se puede hacer. Debemos recuperar el tiempo perdido, porque perdimos dos años en términos de apuntar al equilibrio fiscal", advirtió.



Urtubey dijo que "puede ser que algunos sectores quieran que se vaya Macri", pero llamó a "romper el paradigma mediocre de pensar: 'Hagamos zancadillas para que al Gobierno no le vaya bien así después venimos nosotros".