El PBI global sufriría un recorte en 2020 por la guerra comercial

La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, reiteró que el PBI global podría sufrir un recorte de 0,5% en 2020 por la guerra comercial en curso, antes del inicio de las reuniones del G20.



"En el peor escenario, las medidas (comerciales) actuales pueden tener un impacto en el entorno de 0,5 puntos (de caída) del PBI global" en 2020, señaló Lagarde en rueda de prensa conjunta con el ministro de Hacienda de Argentina, Nicolás Dujovne.



Antes del inicio de las deliberaciones del G20 financiero, que reúne a ministros de Economía y Finanzas y presidentes de bancos centrales este fin de semana , la número uno del Fondo Monetario Internacional (FMI) insistió en que el organismo toma en cuenta para su valoración las "medidas anunciadas y en proceso" y no "especula" sobre "lo que pueda venir".



El FMI sigue previendo un crecimiento sólido de 3,9% de la economía mundial en 2019 pero viene advirtiendo sobre el efecto negativo que las medidas arancelarias iniciadas por Estados Unidos y sus recíprocas adoptadas por China, la Unión Europea, Canadá o México pueden tener en el crecimiento a nivel global.



El G20 se concentrará en la preocupación existente por el incremento de aranceles adoptado por el gobierno de Donald Trump sobre acero y aluminio, que apuntan sobre todo a China y la UE y que sacudieron el tablero del multilateralismo comercial, al punto de llevar a Pekín y Bruselas a anunciar la creación de un grupo de trabajo para estudiar una reforma de la paralizada Organización Mundial del Comercio (OMC).



La advertencia llega poco después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijera que los aranceles por el momento no han tenido efectos "macroeconómicos" en la mayor economía mundial.



Las tensiones comerciales han salido a la luz en los últimos meses cuando Estados Unidos y China, la segunda economía más grande del mundo, se aplicaron aranceles mutuamente sobre los bienes del otro por u$s 34.000 millones hasta el momento.



La reunión del G20 se da en medio de una dramática escalada en la retórica de ambos países. Trump amenazó el viernes con aranceles sobre todas las exportaciones chinas a Estados Unidos, valuadas en u$s 500.000 millones.