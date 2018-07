Revuelo en Brasil por polémico gesto de precandidato de derecha a una niña

La campaña electoral recién iniciada tuvo su primer escándalo del que fue protagonista el popular Jair Bolsonaro, el precandidato presidencial que causó una repercusión negativa al mostrarse con una pequeña en brazos mientras le enseñaba poner los dedos en forma de arma.







El ícono de Bolsonaro es precisamente colocar los dedos índice y gordo imitando un arma, como acompañamiento visual de una de sus consignas, "no hay mejor delincuente que el delincuente muerto".



El postulante presidencial del Partido Social Liberal (PSL), que es dado da las bromas en público, levantó a una pequeña de entre 3 a 4 años a la que tomó sus dedos para que reproduzca el arma imaginaria, durante un evento en el estado de Goias, que está entre los primeros productores de soja y carne del país.



La imagen del aspirante a la presidencia con la niña en brazos causó espanto en su adversaria, Marina Silva, del partido Red de Sustentabilidad.



"Como madre y profesora estoy escandalizada al ver al candidato enseñando a una niña a hacer el gesto del revólver con las manos, la menos de un niño deben ser entrenadas para utilizar un lápiz y un cuaderno, jamás para usar armas", cuestionó Marina Silva.



"Yo como padre siento asco y lamento que una persona así esté suelta destilando odio, Bolsonaro no es un adversario electoral, es un adversario de Brasil", dijo el pre-candidato presidencial Guilherme Boulus, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL).



El diputado Comisario Waldir, del PSL, estaba junto a Bolsonaro durante el acto proselitista en Goias, refutó las críticas de la Red y el PSOL por el gesto junto a la nena.



"Los dedos son una marca registrada, son un símbolo de ser cristiano y patriota", no de una incitación a la violencia, declaró.



Bolsonaro, es capitán retirado y el diputado más votado de Río de Janeiro, tiene como banderas distintivas su reivindicación de la violencia del Estado, las críticas a los políticos tradicionales y la defensa de la dictadura militar que gobernó entre 1964 y 1985.



Un discurso que alcanzó más de 1 millón de seguidores en las redes sociales, donde es el aspirante presidencial más popular.