Con la derrota ante Lions, Jaguares le puso fin a una temporada sin precedentes

Jaguares, la franquicia argentina en el Súper Rugby, se despidió de la temporada 2018 al caer este sábado ante por 40 a 23 ante Lions de Sudáfrica, en un partido disputado en el estadio Ellis Park de Johannesburgo por los cuartos de final.



Con la caída, el elenco nacional le puso fin a un año que terminó como el mejor de los tres en sus participaciones en el torneo. No sólo llegó a playoffs por primera vez, sino que resultó su mejor producción: nueve triunfos, siete de ellos consecutivos, con un total de 38 puntos (también el máximo) y segundos de la zona sudafricana. Sin dudas, un logro que deberá significar una base para el futuro.



El conjunto argentino terminó abajo en el primer parcial por 24 a 9, pero en el complemento pudo marcar dos tries, aunque el equipo sudafricano fue superior en los momentos claves del encuentro y se llevó la victoria.



Ahora Lions se enfrentará a Waratahs, mientras que la otra semifinal la disputarán Crusaders ante Hurricanes.



En el primer tiempo Jaguares tuvo mayor posesión de pelota, pero fue Lions el que logró llegar mejor al ingoal y apoyó tres tries.



Es que Jaguares se mostró algo impreciso en las formaciones y nunca leyó bien el partido que le propuso el elenco sudafricano, mucho mejor en cuanto al trabajo de los fowards y sobre todo de los wines.



Fue un primer tiempo intenso, con mucho contacto, y si bien Jaguares tuvo chances de anotar, solo logró hacerlo a través del pie de Nicolás Sánchez que logró sumar tres penales.



Cuando el local tuvo control de pelota, se impuso en el contacto, jugó contrariando a la defensa del combinado que dirige Mario Ledesma, dominó en el scrum y sacó muchos réditos de esas escasas pero productivas incursiones a campo argentino.



De esa manera anotó tres tries mediante Ruan Combrinck, Vorster y Malcom Marx, y sacó una buena diferencia en la primera etapa.



Jaguares arrancó con todo en el segundo tiempo y en menos de diez minutos acortó de manera fuerte la diferencia con los sudafricanos.



Es que primero fue Bautista Delguy y luego fue Matera el que apareció como una tromba para apoyar por segunda vez en el ingoal del local, que con las conversiones de Sánchez dejó a Jaguares a solo cuatro puntos de su rival: 27-23.



En un avance a fondo Jaguares cometió un error en el manejo de la pelota y no pudo concretar, y en la contra fue Lions el que marcó un nuevo try por intermedio de Andries Coetzee y más la conversión de Jantjies, los locales estiraron diferencias 34-23.



Cuando el equipo argentino quería volver a emparejar las acciones apareció la calidad de Jantjies para meter un drop que apaciguó un poco el ímpetu nacional y así poner el 37-23.



La capacidad de Malcom Marx para recuperar pelotas fue una tarea vital para que el local no solo equiparar el trámite del juego, sino también permitiera que Lions se adelantara aún más en el marcador.



Jaguares intentó cambiar el curso de la historia renovando la línea de fowards, para tener un poco más de oxígeno, pero Lions fue lapidario y casi no dio resquicio a ninguna reacción y se llevó el triunfo.



Síntesis:



Lions: Andries Coetzee; Ruan Combrinck, Lionel Mapoe, Harold Vorster, Aphiwe Dyantyi; Elton Jantjies, Ross Cronjé; Warren Whiteley (capitán), Cyle Brink, Kwagga Smith; Franco Mostert, Marvin Orie; Ruan Dreye, Malcolm Marx, Jacques van Rooyen. DT: Swys de Bruin.

Suplentes: Corne Fourie, Dylan Smith, Johannes Jonker, Lourens Erasmus, Marnus Schoeman, Dillon Smit, Courtnall Skosan, Howard Mnisi.



Jaguares: Emiliano Boffelli; Bautista Delguy, Matías Orlando, Jerónimo De la Fuente, Matías Moroni; Nicolás Sánchez, Gonzalo Bertranou; Javier Ortega Desio, Tomás Lezana, Pablo Matera (capitán); Marcos Kremer, Guido Petti; Nahuel Tetaz Chararro, Agustín Creevy, Santiago García Botta. DT: Mario Ledesma.

Suplentes: Julián Montoya, Juan Pablo Zeiss, Santiago Medrano, Matías Alemanno, Tomás Lavanini, Juan Manuel Leguizamón, Martín Landajo, Sebastián Cancelliere.



Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).



Estadio: Ellis Park, Johannesburgo.