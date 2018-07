River inicia la defensa del título ante Central Norte de Salta

River, bicampeón vigente de la Copa Argentina, debutará en la nueva edición del certamen federal cuando enfrente este domingo a Central Norte de Salta, en el estadio de Colón de Santa Fe, en lo que será también su primer partido de la temporada.



El encuentro, válido por los 32avos, se disputará desde las 18 en el estadio Brigadier General Estanislao López, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo y la televisación de TyC Sports.







La Copa Argentina es uno de los principales objetivos de River, ya que el título otorga un lugar para la próxima edición de la Copa Libertadores, algo que el elenco de Núñez no pudo lograr hasta el momento. Sin embargo, no es la única vía que tiene el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo para asegurarse un boleto a la Libertadores del año que viene.



Ganar la actual edición del torneo internacional, que lo encuentra actualmente en octavos de final, o ser finalista de la Copa Argentina y que el otro ya esté clasificado a la Libertadores, también son variantes con las que cuenta River.



En cuanto al equipo para enfrentar a los salteños, Gallardo confirmó que la dupla de ataque estará conformada por Ignacio Scocco y Lucas Pratto, mientras que el arco será defendido por Germán Lux.



"Poroto" será titular porque viene con más rodaje en la pretemporada, ya que Franco Armani se incorporó más tarde, producto de unos días de vacaciones tras su participación en la Copa del Mundo de Rusia 2018.



• Central Norte quiere dar la sorpresa



El conjunto salteño, que jugó su último partido el 16 de febrero pasado, milita actualmente en el Torneo Federal B y en diciembre del año pasado tuvo la posibilidad de pasar al Federal A, pero perdió por penales con Racing de Córdoba.



Entre el 26 de enero y el 16 de febrero disputó cuatro partidos de la Copa Argentina, el último una victoria por penales ante Sol de América de Formosa, lo que le permitió ahora enfrentar nada menos que a River.



Desde ese último triunfo hasta hoy, Central Norte disputó algunos amistosos y entrenó, pero no volvió a jugar de manera oficial.