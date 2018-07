En una accidentada carrera, Rossi no dejó dudas y se subió a lo más alto del podio

El piloto Matías Rossi, a bordo de su Toyota Corolla, se adjudicó una accidentada carrera del Súper TC 2000 que se disputó en el autódromo "El Zonda-Eduardo Copello" de San Juan, por la sexta fecha de la categoría.



Detrás del piloto de Del Viso se ubicó Agustín Canapino (Chevrolet), mientras que en tercer lugar quedó Fabián Yannantuoni (Peugeot).



La próxima fecha de la categoría será el 12 de agosto en el circuito misionero de Oberá.



Rossi necesitó de 45 minutos, 13 segundos y 532 milésimas para completar la carrera, mientras que Canapino quedó a 1 segundo y 012 milésimas, y Yannantuonni a 4 segundos 887 milésimas del puntero.



Con estos resultados, Ardusso y Canapino igualan en la cima del campeonato con 101 puntos, seguidos por Rossi con 87 y por Leonel Pernía (5º con el Renault Fluence) con 80.



La carrera fue algo accidentada, Facundo Ardusso sufrió la rotura de su motor en la primera vuelta y Matías Milla (Citroen) tuvo un espectacular vuelco en la tanda de tanques llenos y no pudo salir a pista para la final.



Pese a las contingencias que tuvo la carrera -dos ingresos de autos de seguridad mediante- Rossi nunca soltó la punta, aunque Canapino, tras dejar atrás a Yannantuoni en la séptima vuelta, lo hostigó casi de manera permanente.



• Rossi confiado en que iba a quedarse con la carrera.



El ganador de la carrera dijo estar confiado en que iba a quedarse con el triunfo, dado que "desde hace algunas fechas" el equipo le venía entregando un auto óptimo.



"Fue una carrera en la que venía confiado por el auto competitivo que tengo desde algunas fechas. No es un triunfo más, porque es la 250 carrera de la marca, y en lo personal pude aprovechar un auto ganador. Mi Toyota no era rápido en las rectas, y Canapino y Yannantuoni eran rápidos ahí y logré mantener en las salidas de las curvas", aseguró.



En tanto, su escolta Canapino indicó que tuvo "un buen fin de semana, porque avanzamos mucho. Hoy dimos lo máximo posible, pero este finde los Toyota estaban muy rápidos. Tenemos una buena sumatoria en el campeonato y tendremos un final interesante".



Por su parte, Yannantuoni se mostró conforme con la tercera ubicación: "Redondeamos un buen fin de semana luego de mucho tiempo. Si bien no venimos en un gran nivel, el equipo se recupera. Hoy no tenía para más y me costaba un poco y cometimos algunos errores que no esperábamos".



El que fue enojado con lo vivido en San Juan fue Ardusso, quien señaló tras la carrera: "Me dieron un motor muy malo, y si querían emparejar el campeonato, lo lograron. Si vos tenés un auto diez puntos, un mecánico diez, un ingeniero diez, un piloto ocho y un motor dos, el promedio no da. No tengo nada contra el motorista pero se están manejando parámetros para emparejar los motores muy malos, hay un desequilibrio en los motores muy grande".



• Así quedó la clasificación final:



1. Matías Rossi (Toyota) 45m 13s 532/1000.

2. Agustín Canapino (Chevrolet) 1s 012/1000.

3. Fabián Yannantuoni (Peugeot) 4s 887/1000.

4. Bernardo Llaver (Chevrolet) 5s 627/1000.

5. Leonel Pernía (Renault) 7s 266/1000.

6. Facundo Chapur (Citroen) 10s 457/1000.

7. Manuel Luque (Toyota) 11s 018/1000.

8. Emiliano Spataro (Renault) 11s 249/1000.

9. Julián Santero (Toyota) 11s 523/1000.

10. Matías Marchesi (Peugeot) 12s 309/1000.